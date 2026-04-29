 Миколаївські велоспортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті України

Велоспортсмени з Миколаєва здобули 9 медалей на чемпіонаті України

Миколаївські велоспортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті України. Фото: Організаторів чемпіонату

Спортсмени з Миколаєва здобули дев’ять нагород на чемпіонаті України з велосипедного спорту на шосе за трековою програмою серед юніорів та молодших вікових категорій.

Як повідомили в мерії, змагання відбулися з 24 по 26 квітня у місті Жовква Львівської області. Участь у них взяли спортсмени з різних регіонів країни. Вихованці миколаївської СДЮСШОР з велоспорту представили місто серед призерів турніру.

Золоті нагороди вибороли Артем Андрієвський, Ілля Нараєвський, Луїза Шульгіна та Дар’я Дяченко. Срібними призерами стали Дмитро Катасонов, Павло Телепня, Ілля Нараєвський та Анжеліка Верлатова. Бронзову медаль здобула Аміна Мардиросян.

Спортсменів підготували тренери Олександр Кравцов, Станіслав Небаба, Михайло Кравець, Олександр Садовський, Василь Горбачук та Андрій Кость.

Раніше миколаївські велогонщиці привезли нагороди із міжнародних стартів, що пройшли в Іспанії 18-19 квітня.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві зупинили водія напідпитку без водійського посвідчення
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста
Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації
Читайте також:
новини
«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з Миколаївського глиноземного заводу

Юлія Лук’яненко
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
Останні новини про: Миколаїв

Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста
У Миколаєві зупинили водія напідпитку без водійського посвідчення

З бюджету Баштанки компенсують водоканалу ₴455 тис. різниці у тарифі за березень

ЕКОЛОГІЯ

«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з МГЗ

2 години тому

На Одещині працює 21 компанія з угорськими власниками: частина бізнесів має доходи понад ₴100 млн

Головне сьогодні