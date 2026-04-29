Велоспортсмени з Миколаєва здобули 9 медалей на чемпіонаті України

Миколаївські велоспортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті України. Фото: Організаторів чемпіонату

Спортсмени з Миколаєва здобули дев’ять нагород на чемпіонаті України з велосипедного спорту на шосе за трековою програмою серед юніорів та молодших вікових категорій.

Як повідомили в мерії, змагання відбулися з 24 по 26 квітня у місті Жовква Львівської області. Участь у них взяли спортсмени з різних регіонів країни. Вихованці миколаївської СДЮСШОР з велоспорту представили місто серед призерів турніру.

Золоті нагороди вибороли Артем Андрієвський, Ілля Нараєвський, Луїза Шульгіна та Дар’я Дяченко. Срібними призерами стали Дмитро Катасонов, Павло Телепня, Ілля Нараєвський та Анжеліка Верлатова. Бронзову медаль здобула Аміна Мардиросян.

Спортсменів підготували тренери Олександр Кравцов, Станіслав Небаба, Михайло Кравець, Олександр Садовський, Василь Горбачук та Андрій Кость.

Раніше миколаївські велогонщиці привезли нагороди із міжнародних стартів, що пройшли в Іспанії 18-19 квітня.