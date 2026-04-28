 На Богоявленському проспекті затримали пʼяного водія

У Миколаєві зупинили водія напідпитку без водійського посвідчення

На Богоявленському проспекті затримали пʼяного водія, фото Патрульної поліції Миколаївської областіНа Богоявленському проспекті затримали пʼяного водія, фото Патрульної поліції Миколаївської області

У Миколаєві на проспекті Богоявленському патрульні затримали п'яного водія Chevrolet, про якого повідомили містяни.

Повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області

Очевидці помітили підозріле авто та викликали поліцію близько 17-ї години.Під час перевірки інспектори виявили у водія явні ознаки сп'яніння, проте проходити тест на місці він відмовився.

Також з'ясувалося, що чоловік взагалі не мав водійського посвідчення. Поліцейські відсторонили порушника від керма та склали на нього адміністративні матеріали за керування у нетверезому стані та без водійського посвідчення.

Нагадуємо, що у Первомайському районі Миколаївщини 1 лютого 2024 нетверезий водій збив велосипедиста.

