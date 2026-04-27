У Миколаєві ліквідовують наслідки негоди: понад 100 звернень через повалені дерева

У Миколаєві прибирають повалені дерева, фото Миколаївської міської ради

Сьогодні 27 квітня, у Миколаєві комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідувати наслідки вчорашнього штормового вітру.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, від містян надійшло понад 100 офіційних звернень щодо повалених дерев та великих гілок, які створюють небезпеку для пішоходів і транспорту.

Фахівців працюють на численних локаціях у посиленому режимі, розчищаючи території та прибираючи пошкоджені насадження з доріг та тротуарів.

Місцевих жителів просять бути максимально обережними, уникати перебування під деревами чи лініями електропередач до повного усунення ризиків.

Зазначимо, що протягом другої половини дня вчора, 26 квітня, рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у Миколаївській області.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, через штормовий вітер на Миколаївщині падали дерева, були обриви електромереж. Крім того, тисячі людей залишилися без світла.

Під Миколаєвом штормовий вітер розносив по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу». Екологи попередили про загрозу.

Після цього у Миколаївській ОВА заявили, що пиління шламу локалізували, а сьогодні на території мають чергувати рятувальники. Наразі залишається вітряна погода.

