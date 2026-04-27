 Негода у Миколаєві 26 квітня: пошкодження тепломережі

У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

Наслідки негоди у Миколаєві. Фото: Facebook-сторінка Дмитра Скороходова

Сильний вітер, який вирував у Миколаїв 26 квітня, пошкодив ділянку тепломережі у мікрорайоні Ліски. Відновлювальні роботи планують завершити найближчими днями.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов.

Інцидент стався у мікрорайоні Ліски, де через пориви вітру впали металеві опори, на яких була закріплена надземна теплотраса. Унаслідок цього частина трубопроводу опинилася на землі.

За словами керівника підприємства, ремонтні бригади сьогодні розпочнуть ремонтувати мережу. Він підкреслив, що наразі не опалювальний сезон, тому нічого критичного в ситуації немає.

— Сьогодні розпочнуть ремонт тепломережі, найближчі дні вона буде відновлена. Нічого критичного я поки в цьому не бачу. Воно пошкодилось, але зараз не опалювальний сезон, це не критично. У нас буває, бувають вітри і дерева падають на тепломережі, це буває досить часто. Тому люди знають що робити. Вони зараз відпрацюють і відновлять тепломережу. Опалювального сезону зараз немає, тому проблематики в цьому я не бачу, — зазначив Микола Логвінов.

Негода на Миколаївщині 26 квітня

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, через штормовий вітер на Миколаївщині падали дерева, були обриви електромереж. Крім того, тисячі людей залишилися без світла.

Протягом другої половини рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у Миколаївській області.

Через складні погодні умови в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях.

Крім того, під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу». Червоний шлам — це відходи, які залишаються після переробки бокситів у глинозем. Це рудий пил, який у суху погоду легко розлітається.

Вже ввечері у Миколаївській обласній військовій адміністрації запевнили, що ситуацію на шламових полях «Миколаївського глиноземного заводу» вдалося локалізувати.

Однак у понеділок, 27 квітня, на місці шламових полів працюватимуть підрозділи ДСНС України та комунальні служби, щоб контролювати ситуацію.

