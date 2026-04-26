Негода в Україні: двоє загиблих, ще двоє поранені

Наслідки негоди в Україні. Фото ДСНС

Через складні погодні умови в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях.

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними служби, у місті Черкаси під час руху на квадроциклі на людину впало дерево — вона загинула. Ще одна смертельна подія сталася на Закарпатська область, де внаслідок падіння дерева загинув чоловік. У Полтава дерево травмувало дитину.

Через негоду без електропостачання залишився 1121 населений пункт.

Рятувальники здійснили 176 виїздів для розпилювання повалених дерев та проведення відновлювальних робіт. До ліквідації наслідків залучено 647 співробітників ДСНС і 150 одиниць техніки.

Наслідки негоди в Україні. Фото ДСНС

Наслідки негоди в Україні. Фото ДСНС

Наслідки негоди в Україні. Фото ДСНС

Наслідки негоди в Україні. Фото ДСНС

Наслідки негоди в Україні. Фото ДСНС

Штормовий вітер накрив і Миколаїв та область — у місті падають дерева, зриває дахи, а на дорогах фіксують обриви дротів і пошкодження інфраструктури. Через негоду частина районів міста та області залишилась без електроенергії.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в різних районах фіксують падіння дерев і великих гілок. Також є повідомлення про пошкодження зовнішніх труб опалення та зірвані елементи покрівель. У дворах житлових будинків повалені дерева пошкодили припарковані автомобілі.

Крім того, під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу».