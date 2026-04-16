 Пожежі на Миколаївщині 15 квітня

  • четвер

    16 квітня, 2026

  • 15.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 15.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пожежі на Миколаївщині: горіла суха трава, чагарники та шини

Пожежі на Миколаївщині 15 квітня: фото Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

Протягом 15 квітня на Миколаївщині трапилось 6 пожеж в екосистемах, загальна площа яких понад 1,5 гектара. Горіла суха трава, чагарники та шини у різних районах області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема займання сталися у містах Миколаїв і Нова Одеса також у Мішково-Погорілівській, Кривоозерській, Новомар’ївській та Володимирівській громадах.

До ліквідації залучились підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевих станцій та працівники лісхозахисту.

Нагадуємо, що 14 квітня на території Миколаївської області сталося чотирі пожежі, одна з яких з летальними наслідками.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

