Пожежі на Миколаївщині: горіла суха трава, чагарники та шини

Пожежі на Миколаївщині 15 квітня: фото Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

Протягом 15 квітня на Миколаївщині трапилось 6 пожеж в екосистемах, загальна площа яких понад 1,5 гектара. Горіла суха трава, чагарники та шини у різних районах області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема займання сталися у містах Миколаїв і Нова Одеса також у Мішково-Погорілівській, Кривоозерській, Новомар’ївській та Володимирівській громадах.

До ліквідації залучились підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевих станцій та працівники лісхозахисту.

Нагадуємо, що 14 квітня на території Миколаївської області сталося чотирі пожежі, одна з яких з летальними наслідками.