Пожежі на Миколаївщині: горіла суха трава, чагарники та шини
14:53, 16 квітня, 2026
Протягом 15 квітня на Миколаївщині трапилось 6 пожеж в екосистемах, загальна площа яких понад 1,5 гектара. Горіла суха трава, чагарники та шини у різних районах області.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зокрема займання сталися у містах Миколаїв і Нова Одеса також у Мішково-Погорілівській, Кривоозерській, Новомар’ївській та Володимирівській громадах.
До ліквідації залучились підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевих станцій та працівники лісхозахисту.
Нагадуємо, що 14 квітня на території Миколаївської області сталося чотирі пожежі, одна з яких з летальними наслідками.
