Під час пожежі на Миколаївщині загинув чоловік
Таміла Ксьонжик
11:40, 15 квітня, 2026
Протягом 14 квітня на території Миколаївської області сталося чотирі пожежі, одна з яких з летальними наслідками.
Про це повідомляє Головне Управління ДСНС у Миколаївській області.
Під час гасіння будинку у Баштанському районі площею 50 квадратних метрів, пожежники виявили в одній із кімнат тіло 61-річного чоловіка.
Крім цього, у Вознесенську рятувальники загасили дах сараю та пожежу в приватному сектору у селі Заводському.
Також рятувальники загасили загорання сухостою та сміття на відкритій території в Первомайському районі на площі 10 квадратних метрів.
До гасіння пожеж від ДСНС залучились 26 вогнеборців та 5 одиниць спеціальної техніки.
Останні новини про: Миколаївщина
