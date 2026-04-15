Під час пожежі на Миколаївщині загинув чоловік

Протягом 14 квітня на території Миколаївської області сталося чотирі пожежі, одна з яких з летальними наслідками.

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС у Миколаївській області.

Під час гасіння будинку у Баштанському районі площею 50 квадратних метрів, пожежники виявили в одній із кімнат тіло 61-річного чоловіка.

Крім цього, у Вознесенську рятувальники загасили дах сараю та пожежу в приватному сектору у селі Заводському.

Також рятувальники загасили загорання сухостою та сміття на відкритій території в Первомайському районі на площі 10 квадратних метрів.

До гасіння пожеж від ДСНС залучились 26 вогнеборців та 5 одиниць спеціальної техніки.

