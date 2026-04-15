 Пожежі 14 квітня на Миколаївщині, у Новому Бузі загинув чоловік

  • середа

    15 квітня, 2026

  • 15.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 15.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час пожежі на Миколаївщині загинув чоловік

Пожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській області

Протягом 14 квітня на території Миколаївської області сталося чотирі пожежі, одна з яких з летальними наслідками.

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС у Миколаївській області.

Пожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській області
Пожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській області

Під час гасіння будинку у Баштанському районі площею 50 квадратних метрів, пожежники виявили в одній із кімнат тіло 61-річного чоловіка.

Крім цього, у Вознесенську рятувальники загасили дах сараю та пожежу в приватному сектору у селі Заводському.

Також рятувальники загасили загорання сухостою та сміття на відкритій території в Первомайському районі на площі 10 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині: фото Головного Управління ДСНС у Миколаївській області

До гасіння пожеж від ДСНС залучились 26 вогнеборців та 5 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що протягом 14 квітня на території Миколаївської області сталися п’ять пожеж, які ліквідували підрозділи ДСНС.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

