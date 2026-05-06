 Майже ₴10 млрд податків сплатив бізнес Миколаївщини за 4 місяці 2026 року

  • середа

    6 травня, 2026

  • 16.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 травня , 2026 середа

  • Миколаїв • 16.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бізнес Миколаївщини сплатив майже ₴10 млрд податків за чотири місяці

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВістіКраєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–квітні цього року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету України майже 9,9 мільярди гривень податків і зборів. Це на 15,7% або на 1,3 мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

До державного бюджету від бізнесу регіону надійшло майже 5,8 мільярда гривень, що на 720,3 мільйони гривень більше, ніж торік. Найбільші надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість та військовий збір.

Водночас місцеві бюджети отримали понад чотири мільярди гривень, а до пенсійного та соціальних фондів сплатили понад шість мільярдів гривень єдиного соціального внеску.

Раніше повідомлялось, що за роки повномасштабної війни надходження від туристичного збору на Миколаївщині скоротилися більш ніж на 70%.

Останні новини про: Миколаївщина

Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴14 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне
Соняшник, ріпак, картопля: яким був врожай на Миколаївщині у 2025 році
Реклама
Читайте також:
новини
Суд Баштанки 10 років слухає справу Берегового про отримання неправомірної вигоди — цього разу не прийшов свідок Блошко

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві планують затвердити тарифи на стоянки суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Альона Коханчук
новини
У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

Аліна Квітко
новини
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту

Даріна Мельничук
новини
«Не ховаюся ні від кого», — мер Чорноморська Гуляєв йде до ЗСУ, але посаду зберігає за собою

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Соняшник, ріпак, картопля: яким був врожай на Миколаївщині у 2025 році
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴14 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне
Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

Сєнкевич пообіцяв, що вже у травні з кранів миколаївців «за ініціативи Президента» піде питна вода

У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

47 хвилин тому

«Усе в сонячних батареях і газовий генератор», — нардеп Негулевський пояснив, чому обрав котедж у Козині

Головне сьогодні