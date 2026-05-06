Бізнес Миколаївщини сплатив майже ₴10 млрд податків за чотири місяці

У січні–квітні цього року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету України майже 9,9 мільярди гривень податків і зборів. Це на 15,7% або на 1,3 мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

До державного бюджету від бізнесу регіону надійшло майже 5,8 мільярда гривень, що на 720,3 мільйони гривень більше, ніж торік. Найбільші надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість та військовий збір.

Водночас місцеві бюджети отримали понад чотири мільярди гривень, а до пенсійного та соціальних фондів сплатили понад шість мільярдів гривень єдиного соціального внеску.

Раніше повідомлялось, що за роки повномасштабної війни надходження від туристичного збору на Миколаївщині скоротилися більш ніж на 70%.