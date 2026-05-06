Суд Баштанки 10 років слухає справу Берегового про отримання неправомірної вигоди — цього разу не прийшов свідок Блошко

Справу Олександра Берегового слухає суддя Сергій Янчук.

У Баштанському районному суді сьогодні, 6 травня, мали допитати одного зі свідків у справі Олександра Берегового, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди у 2016 році. Однак на засідання свідок Ігор Блошко не зʼявився.

Йдеться про справу десятирічної давності, коли у 2016 році правоохоронці затримали за підозрою в отриманні хабара тодішнього депутата районної ради, а нині — мера Баштанки. У Департаменті захисту економіки Національної поліції України тоді заявили, що Олександр Береговий вимагав 5 тисяч гривень від підприємця за неперешкоджання у веденні господарської діяльності, а саме — санітарного очищення лісосмуг.

За твердженням правоохоронців, гроші мали покласти в якості до скриньки для благодійної допомоги воїнам АТО у приміщенні його магазину.

Скринька, в яку мали покласти кошти Знайдені правоохоронцями гроші у скриньці

«Після обіду депутат прийшов до магазину, відкрив ящик та забрав гроші. 3 тисячі гривень він одразу дав у борг своєму знайомому, а 2 тисячі гривень залишив собі», — повідомляли тоді правоохоронці.

Видання Новости-N у жовтні 2016 року під час обрання запобіжного заходу Береговому писало, що сторона захисту наполягала на недоведеності прокурором факту місця та часу злочину, епізод передачі коштів, їх точна сума, а також те, що вони були призначені для Олександра Берегового. У своїх поясненнях прокурор Максим Олефір тоді посилався на те, що частина документів засекречена.

Зокрема останньому у 2018 році адвокат Володимир Тимошин заявив про відвід. Він заявив, що в ході вивчення аудіоматеріалів виявилося, що його підзахисний згадував рідного брата прокурора Павла Олефіра як потенційного одержувача дозволу на вирубку дерев у лісосмузі.

На засіданні 6 травня сторона захисту викликала для допиту Ігоря Блошка. Однак з невідомих причин він не зʼявився.

Адвокат Володимир Тимошин попросив суд оголосити у справі перерву і направити свідку офіційну повістку за місцем його роботи.

— Якщо можливо, направити повістку за місцем роботи, а саме «Миколаївводоканал», — сказав Володимир Тимошин. — Це офіційне місце роботи?, — уточнив Сергій Янчук. — Так, він офіційно працює, подає декларації, з 2016-го року працює уповноваженим з антикорупційної діяльності на КП «Миколаївводоканал», — відповів захисник.

Суддя Сергій Янчук, який слухає справу, уточнив, що для проведення засідання визначено запасну дату, однак Олександр Береговий сказав, що перебуватиме на лікарняному і не зможе бути присутнім.

Розгляд справи перенесли на 19 травня.

