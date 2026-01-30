Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Мер Баштанки Олександр Береговий повернувся на посаду. Фото з відкритих джерел

Міський голова Баштанки Олександр Береговий, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів, повернувся до роботи після чотирьох місяців відсторонення.

Про це дізналась кореспондентка «МикВісті».

У грудні 2025 року прокурор звернувся до Баштанського суду з клопотанням про продовження відсторонення мера від посади. Сторона обвинувачення аргументувала це тим, що підозрюваний може впливати на підлеглих посадовців міської ради, які через страх звільнення не дають повних свідчень. Крім того, прокуратура вважає, що підозрюваний може перешкоджати досудовому розслідуванню та виїхати за кордон з подальшим неповерненням до України, зважаючи на його регулярні закордонні відрядження у 2023–2025 роках. За словами прокурора, зазначені ризики неможливо усунути іншим шляхом, окрім відсторонення від посади.

Однак суд не задовольнив його, посилаючись на те, що 5 грудня у справі було завершено досудове розслідування, а стороні захисту відкрито матеріали відповідно до вимог КПК України.

Суд вказує, що це означає, що усіх свідків допитано, необхідні документи зібрано, слідчі та негласні слідчі дії проведено. За таких обставин суд визнав формальними та необґрунтованими доводи прокурора про необхідність подальшого відсторонення підозрюваного від посади, оскільки сторона обвинувачення не надала жодних доказів існування ризиків впливу на свідків чи перешкоджання кримінальному провадженню. Суд також зазначив, що прокурор не пояснив, яким чином Олександр Береговий може завадити розслідуванню, якщо зібрані докази вже визнані достатніми для його завершення.

15 січня прокуратура намагалась оскаржити рішення Баштанського суду, але апеляція залишила ухвалу без змін.

У коментарі «МикВісті» Олександр Береговий розповів, що вже повернувся до своїх обовʼязків.

— Так, я повернувся до виконання своїх обов'язків. У нас є ряд доказів, які підтверджують, що дана справа була сфабрикована. В 2022 році, коли ми робили закупівлю, ми нічого не порушили, адже ми не підпорядковані Мінобороні. Вони знали це, але пішли таким шляхом, щоб людину-патріота знищити, єдиного мера в Україні, який взяв зброю в руки і взяв на себе відповідальність, щоб російські окупанти не пройшли далі через Баштанку, — сказав Олександр Береговий.

Наразі і сам міський голова, і його захисники продовжують ознайомлюватись із матеріалами справи, які складаються з 20 томів. На ознайомлення з ними встановлено термін до 20 лютого.

Однак сам Олександр Береговий каже, що якби матеріали були надані йому в електронному вигляді, процес був би значно швидший.

— В нас є термін до 20-го числа, щоб ми в них забрали все, що ми можемо. І надали те, що є в нас. Хоча вони це все можуть за два дня в електронному вигляді передати, ми б до них прийшли, вони б нам це все передали, ми б розписалися і ми уже пішли далі. І не треба було до 20 лютого чекати, — зазначив він.

У чому підозрюють Олександра Берегового?

Про оголошену підозру меру Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство підозрює його у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня він вийшов із СІЗО. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. 9 вересня Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу» до 19 жовтня.

Міський голова Баштанки намагався оскаржити рішення суду про своє відсторонення від посади, однак апеляція залишила ухвалу без змін.