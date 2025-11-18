  • вівторок

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

Баштанський міський голова відсторонений до 19 жовтня. Фото зі сторінки Баштанської міської ради у FacebookБаштанський міський голова відсторонений до 19 жовтня. Фото зі сторінки Баштанської міської ради у Facebook

Міський голова Баштанки Олександр Береговий намагався оскаржити рішення Баштанського районного суду про своє відсторонення від посади, однак апеляція залишила ухвалу без змін.

Відповідне рішення було ухвалене судом 6 листопада, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, Олександра Берегового було відсторонено від посади до 19 жовтня у межах кримінального провадження, в якому його підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі одягу для військових. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження відсторонення, вказуючи, що ризики, які стали підставою для цього рішення, не зникли. На думку обвинувачення, перебуваючи на посаді, мер може впливати на підлеглих, свідків або документи, а також виїхати за межі України.

Захист, у свою чергу, стверджував, що суд першої інстанції формально розглянув клопотання прокурора, не перевіривши належним чином його обґрунтованість. Адвокат наголосив, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б підтверджували існування реальних ризиків впливу підозрюваного на свідків, знищення документів чи перешкоджання слідству.

Однак в апеляційному суді заявили, що ризики, передбачені частиною 1 статті 157 КПК України, які були підставою для відсторонення останнього від посади не зменшились та не відпали.

Більш того, у суді підкреслили, що оскільки досудове розслідування ще не завершене, втручання у права мера, зокрема відсторонення від посади, є необхідним і обґрунтованим до завершення всіх процесуальних дій.

У чому підозрюють Олександра Берегового?

Про оголошену підозру меру Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство підозрює його у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня він вийшов із СІЗО. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. 9 вересня Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу».

