Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
9:00, 18 листопада, 2025
-
Міський голова Баштанки Олександр Береговий намагався оскаржити рішення Баштанського районного суду про своє відсторонення від посади, однак апеляція залишила ухвалу без змін.
Відповідне рішення було ухвалене судом 6 листопада, повідомляють «МикВісті».
Нагадаємо, Олександра Берегового було відсторонено від посади до 19 жовтня у межах кримінального провадження, в якому його підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі одягу для військових. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження відсторонення, вказуючи, що ризики, які стали підставою для цього рішення, не зникли. На думку обвинувачення, перебуваючи на посаді, мер може впливати на підлеглих, свідків або документи, а також виїхати за межі України.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Захист, у свою чергу, стверджував, що суд першої інстанції формально розглянув клопотання прокурора, не перевіривши належним чином його обґрунтованість. Адвокат наголосив, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б підтверджували існування реальних ризиків впливу підозрюваного на свідків, знищення документів чи перешкоджання слідству.
Однак в апеляційному суді заявили, що ризики, передбачені частиною 1 статті 157 КПК України, які були підставою для відсторонення останнього від посади не зменшились та не відпали.
Більш того, у суді підкреслили, що оскільки досудове розслідування ще не завершене, втручання у права мера, зокрема відсторонення від посади, є необхідним і обґрунтованим до завершення всіх процесуальних дій.
У чому підозрюють Олександра Берегового?
Про оголошену підозру меру Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство підозрює його у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня він вийшов із СІЗО. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. 9 вересня Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу».
Останні новини про: Суд
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.