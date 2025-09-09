Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    9 вересня, 2025

Суд відсторонив від посади мера Баштанки Берегового, — прокуратура

Олександра Берегового відсторонили від посади. Фото: Миколаївська обласна прокуратураОлександра Берегового відсторонили від посади. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового.

Рішення суд ухвалив сьогодні, 9 вересня, задовольнивши клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником, повідомляють у Миколаївській обласній прокуратурі.

Від займаної посади його відсторонили до 19 жовтня 2025 року.

Посадовець підозрюється у розтраті бюджетних коштів у сумі понад мільйона гривень під час закупівлі військової форми та взуття у грудні 2022 року для потреб однієї з військових частин.

Нагадаємо, Олександр Береговий вийшов із СІЗО наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова.

Зазначимо, що під час першого судового засідання міському голові Баштанки Олександру Береговому стало зле

Про те, що підозру оголошено мерові Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Його підозрюють у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

