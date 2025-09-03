Суд відправив мера Баштанки Берегового під арешт з можливістю внесення застави в ₴1 млн

Олександра Берегового арештували на 2 місяці. Скриншот з відео Ігоря Блошка

Баштанський районний суд у середу, 3 вересня, арештував міського голову Олександра Берегового, підозрюваного у розтраті коштів на закупівлю одягу для військових, з можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйону гривень.

Відео затримання опублікував у Facebook Ігор Блошко.

Меру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

— Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, визначити Олександру Береговому заставу у розмірі 360 прожиткових мінімумів — 1 мільйон 105 тисяч 320 гривень до спливу терміну тримання під вартою, — зачитала вирок суддя.

Реклама

Перед поміщенням посадовця у слідчий ізолятор його привезли до Баштанської міської лікарні, аби правоохоронці повинні провести йому медичний огляд.

Зазначимо, що під час першого судового засідання міському голові Баштанки Олександру Береговому стало зле. Тоді йому обирали запобіжний захід у справі про розтрату коштів на закупівлю одягу для військових.

Про те, що підозру оголошено мерові Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня. Його підозрюють у розтраті 1,2 мільйонів гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Кому 19 серпня прокуратура оголосила підозри?

19 серпня генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що низці миколаївських посадовців повідомлено про підозри у корупційних злочинах. Йдеться про розтрату бюджетних коштів, хабарництво, службову недбалість та незаконний видобуток корисних копалин. Як повідомили пізніше у прокуратурі та поліції Миколаївської області, збитки державі сягнули понад 364 мільйони гривень.

Крім мера Баштанки, підозру отримав директор ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» та керівник підрядної компанії, керівником якої, згідно даних в YouControl, є Іван Янченко. Йдеться про ймовірну розтрату коштів, виділених на укріплення та захист енергооб’єкта.

Посадовцям Миколаївської ОВА висунили підозру у сприянні підрядній організації у заволодінні 1,6 мільйона гривень на будівництві мосту через Південний Буг.

Слідство також вважає, що директори комунального підприємства та кількох приватних структур штучно завищили вартість обладнання для вуличного освітлення, що призвело до збитків на 6,9 мільйона гривень. Крім того, через неналежний контроль представника Південноукраїнської АЕС підрядники безпідставно отримали ще 5,7 мільйона гривень. Окремо задокументовано факти незаконного нарахування премій керівником комунального медзакладу, збитків під час закупівлі генераторів для відділу освіти Березанської селищної ради, а також махінацій із канцелярськими товарами та хабарництва у Держпродспоживслужбі.

Найбільші збитки, за версією слідства, завдав директор ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд», який нібито незаконно видобував граніт без спеціального дозволу, що завдало державі шкоди на 343,8 мільйона гривень. Також у розтраті підозрюється виконуючий обов'язки директора ландшафтного парку «Тилігульський».