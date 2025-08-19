Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 22.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 22.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Посадовці Миколаївщини отримали 20 підозр у махінаціях на сотні мільйонів, — генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про 20 підозр посадовцям з Миколаївщини. Фото: Getty ImagesГенеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про 20 підозр посадовцям з Миколаївщини. Фото: Getty Images

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що низці миколаївських посадовців повідомлено про підозри у корупційних злочинах. Йдеться про розтрату бюджетних коштів, хабарництво, службову недбалість та незаконний видобуток корисних копалин.

Про це генпрокурор повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що серед фігурантів міський голова Баштанки Олександр Береговий. Його підозрюють у розтраті коштів громади та сприянні їх привласненню під час закупівлі одягу для військових.

Також підозру отримав директор ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» та керівник підрядної компанії, керівником якої, згідно даних в YouControl, є Іван Янченко. Йдеться про ймовірну розтрату коштів, виділених на укріплення та захист енергооб’єкта.

Підозри також вручені директору ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд» — організував незаконний видобуток понад 116 тисяч кубометрів граніту, трьом посадовцявм Держпродспоживслужби, двоє з яких викриті на хабарях, ще один підозрюється у службовій недбалості.

Також серед підозрюваних чиновники, причетні до зловживань на будівництві мосту, закупівлях електрообладнання та генераторів за завищеними цінами, а також незаконного преміювання. 

Точну суму збитків, завданих Миколаївській області, не названо. Але у сумі із Запорізькою областю, де було оголошено 9 підозр, йдеться про майже 375 мільйонів гривень збитків.

Оновлюється.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

«Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації
На Миколаївщині судитимуть підприємця, якого підозрюють у засміченні парку «Тилігульський»
Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий
На Миколаївщині судитимуть підприємця, якого підозрюють у засміченні парку «Тилігульський»
«Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації

Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий

Світлана Іванченко

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після завершення війни

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay