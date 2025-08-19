Посадовці Миколаївщини отримали 20 підозр у махінаціях на сотні мільйонів, — генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про 20 підозр посадовцям з Миколаївщини. Фото: Getty Images

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що низці миколаївських посадовців повідомлено про підозри у корупційних злочинах. Йдеться про розтрату бюджетних коштів, хабарництво, службову недбалість та незаконний видобуток корисних копалин.

Про це генпрокурор повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що серед фігурантів міський голова Баштанки Олександр Береговий. Його підозрюють у розтраті коштів громади та сприянні їх привласненню під час закупівлі одягу для військових.

Також підозру отримав директор ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» та керівник підрядної компанії, керівником якої, згідно даних в YouControl, є Іван Янченко. Йдеться про ймовірну розтрату коштів, виділених на укріплення та захист енергооб’єкта.

Підозри також вручені директору ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд» — організував незаконний видобуток понад 116 тисяч кубометрів граніту, трьом посадовцявм Держпродспоживслужби, двоє з яких викриті на хабарях, ще один підозрюється у службовій недбалості.

Також серед підозрюваних чиновники, причетні до зловживань на будівництві мосту, закупівлях електрообладнання та генераторів за завищеними цінами, а також незаконного преміювання.

Точну суму збитків, завданих Миколаївській області, не названо. Але у сумі із Запорізькою областю, де було оголошено 9 підозр, йдеться про майже 375 мільйонів гривень збитків.

Оновлюється.