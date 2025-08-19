Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий

Слідчі дії у справах, в яких посадовців підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на Миколаївщині. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині посадовців, директорів комунальних та державних підприємств, представників освітньої галузі підозрюють у розкраданнях та зловживаннях. Збитки держави сягнули понад 364 мільйони гривень.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що низці миколаївських посадовців повідомили про підозри.

Зокрема, міському голові Баштанки Олександру Береговвому інкримінують розтрату 1,2 мільйона гривень під час закупівлі одягу для військових.

Директор ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» разом із підрядниками підозрюється у заволодінні 3,2 мільйонами гривень, призначеними на укріплення енергетичного об’єкта від російських ударів.

Посадовцям Миколаївської ОВА висунили підозру у сприянні підрядній організації у заволодінні 1,6 мільйона гривень на будівництві мосту через Південний Буг.

Слідство також вважає, що директори комунального підприємства та кількох приватних структур штучно завищили вартість обладнання для вуличного освітлення, що призвело до збитків на 6,9 мільйона гривень.

Крім того, через неналежний контроль представника Південноукраїнської АЕС підрядники безпідставно отримали ще 5,7 мільйона гривень. Окремо задокументовано факти незаконного нарахування премій керівником комунального медзакладу, збитків під час закупівлі генераторів для відділу освіти Березанської селищної ради, а також махінацій із канцелярськими товарами та хабарництва у Держпродспоживслужбі.

Найбільші збитки, за версією слідства, завдав директор ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд», який нібито незаконно видобував граніт без спеціального дозволу, що завдало державі шкоди на 343,8 мільйона гривень.

Крім того, виконючий обовязки директора ландшафтного парку «Тилігульський» разом із підприємцем підозрюються у розтраті 255 тисяч гривень на проєкті організації території парку.

Нагадаємо, що Вітовський районний суд продовжив арешт підозрюваних у корупційній схемі миколаївського комунальника Сергія Бездольного до 8 вересня з можливістю виходу під заставу. Але її розмір було зменшено майже у 8 разів.