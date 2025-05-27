Мосту немає, але ₴40 млн витратили: експосадовця Миколаївської ОВА умовно засудили за службову недбалість

Понтонний міст. Ілюстративне фото: ОТГ.cn.ua

У Миколаєві суд визнав винним колишнього заступника директора департаменту містобудування Миколаївської ОВА Олександра Нефьодова у службовій недбалості, що призвела до втрати 39,5 млн гривень бюджетних коштів. Йдеться про тендер на будівництво понтонного мосту між селами Богданівка та Костянтинівка.

Про це свідчить вирок Центрального районного суду, пишуть «МикВісті».

Відповідно до рішення, Нефьодов отримав п'ять років позбавлення волі, але зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки. Також його позбавили права обіймати державні посади у сфері будівництва протягом трьох років, зобов’язали сплатити штраф 12,7 тисяч гривень і понад 5,5 тисяч гривень витрат на експерта.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим і прокурором. Сам Нефьодов визнав провину, заявивши, що діяв добровільно, без тиску, і розуміє наслідки рішення.

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Зазначається, що постраждала сторона, департамент Миколаївської ОВА, погодився на укладення угоди та відмовився від позову.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, що у березні цього року Миколаївська прокуратура повідомила, що до суду передали справу проти керівника підприємства та інженера, які привласнили 39,5 мільйонів гривень при будівництві понтонного мосту через річку Південний Буг у Вознесенському районі.

За даними «МикВісті», міст мав з’єднати Богданівку (Доманівський район) із Костянтинівкою (Арбузинський район). Тендер на проведення робіт було опубліковано 6 листопада 2023 року, процедура закупівлі проходила у форматі відкритих торгів. Підрядник повинен був побудувати новий міст до 31 грудня 2024 року, зокрема виконати наступні роботи: встановити плаваючі бетонні опори та прогонову несучу конструкцію мосту, виготовити монтажні елементи для скріплення опор, улаштувати берегові якорі (разом з якорями для швартування мосту під час розведення), влаштувати дорожнє покриття проміжних будов мосту, а також встановити світлофори та зовнішнє освітлення мосту. У тендері взяло участь лише одне підприємство — приватне мале підприємство «Міраж», керівником якого є Іван Іванченко.

Варто зазначити, що виділення коштів на будівництво мосту домігся народний депутат України Артем Чорноморов. Зокрема у 2020 році він залучив на будівництво мосту кошти державної субвенції, а також працює над залученням додаткового фінансування від держпідприємства «Енергоатом».

Нагадаємо, що питання переправи між Костянтинівкою та Богданівкою — одна з основних проблем жителів села. Ще у 2017 році тодішні сільський голова Богданівки казав, що сполучення між селами є ненадійним, а особливо взимку, коли на річці з'являється крига. Він повідомляв, що навіть були випадки провалу людей під кригу під час спроби перейти річку.

Після того у 2019 році Миколаївська ОДА оголошувала тендер на будівництво берегових частин мосту через річку Південний Буг, який зʼєднає села Костянтинівка та Богданівка. Тоді на ці роботи було заплановано витратити 2,4 мільйона гривень коштів «Енергоатома».

Вже у 2021 році Миколаївська ОДА оголосила тендер на будівництво нового мосту між селами Костянтинівка та Богданівка. Тоді навіть обрали переможця та оцінили будівництво мосту у 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.