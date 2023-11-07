Переправа через річку Південний Буг між селом Богданівка та селищем Костянтинівка

Департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА збирається побудувати новий міст через річку Південний Буг, який зʼєднає села Костянтинівка та Богданівка.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Підрядник повинен буде побудувати новий міст до 31 грудня 2024 року, зокрема виконати наступні роботи: встановити плаваючі бетонні опори та прогонову несучу конструкцію мосту, виготовити монтажні елементи для скріплення опор, улаштувати берегові якорі (разом з якорями для швартування мосту під час розведення), влаштувати дорожнє покриття проміжних будов мосту, а також встановити світлофори та зовнішнє освітлення мосту.

Наразі триває процес подачі заявок від майбутніх учасників, переможця обиратимуть вже після 16 листопада.

Нагадаємо, що питання переправи між Костянтинівкою та Богданівкою — одна з основних проблем жителів села. Ще у 2017 році тодішні сільський голова Богданівки казав, що сполучення між селами є ненадійним, а особливо взимку, коли на річці з'являється крига. Він повідомляв, що навіть були випадки провалу людей під кригу під час спроби перейти річку.

Після того у 2019 році Миколаївська ОДА оголошувала тендер на будівництво берегових частин мосту через річку Південний Буг, який зʼєднає села Костянтинівка та Богданівка. Тоді на ці роботи було заплановано витратити 2,4 мільйона гривень коштів «Енергоатома».

Вже у 2021 році Миколаївська ОДА оголосила тендер на будівництво нового мосту між селами Костянтинівка та Богданівка. Тоді навіть обрали переможця та оцінили будівництво мосту у 25 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що виділення коштів на будівництво мості домігся народний депутат України Артем Чорноморов. Зокрема у 2020 році він залучив на будівництво мосту кошти державної субвенції, а також працює над залученням додаткового фінансування від держпідприємства «Енергоатом».