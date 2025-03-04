Міст, якого нема, але гроші витратили: У Миколаєві судитимуть бізнесмена, який освоїв тендер у Вознесенську

Понтонний міст, ілюстративне фото: ОТГ.cn.ua

У Миколаєві до суду передали справу проти керівника підприємства та інженера, які привласнили майже 39 мільйонів 500 тисяч гривень при будівництві понтонного мосту через річку Південний Буг у Вознесенському районі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Згідно з укладеним договором, вартість робіт з ремонту понтонного мосту становила 46 мільйонів 300 тисяч гривень.

«Відповідно до укладеного договору, вартість робіт становила 46,3 мільйона гривень. Однак умов договору не дотримався. Зокрема, роботи не були виконані взагалі. Проте замовнику — Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської облдержадміністрації надав офіційні документи з недостовірними відомостями», — йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, інженер з технічного нагляду, за даними прокуратури, не проводив нагляд за будівництвом і підписав офіційні документи з недостовірною інформацією. Зазначається, що підрядник за ці кошти придбав два авто та квартиру в Одесі.

«Унаслідок цього, на рахунок підприємства з бюджету безпідставно перераховано майже 39 мільйонів 500 тисяч гривень. Орім того, керівник підприємства, з метою легалізації незаконно отриманих коштів, придбав два коштовних транспортних засоби та квартиру у Одесі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень», — повідомляє прокуратура.

Наразі на майно обвинувачених — дві квартири та два автомобілі, накладено арешт. Згідно з даними Центрального районного суду Миколаєва, директор комерційного підприємства з Київщини.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За даними «МикВісті», міст мав з’єднати Богданівку (Доманівський район) із Костянтинівкою (Арбузинський район). Тендер на проведення робіт було опубліковано 6 листопада 2023 року, процедура закупівлі проходила у форматі відкритих торгів. Підрядник повинен був побудувати новий міст до 31 грудня 2024 року, зокрема виконати наступні роботи: встановити плаваючі бетонні опори та прогонову несучу конструкцію мосту, виготовити монтажні елементи для скріплення опор, улаштувати берегові якорі (разом з якорями для швартування мосту під час розведення), влаштувати дорожнє покриття проміжних будов мосту, а також встановити світлофори та зовнішнє освітлення мосту. У тендері взяло участь лише одне підприємство – приватне мале підприємство «Міраж», керівником якого є Іван Іванченко.

Варто зазначити, що виділення коштів на будівництво мосту домігся народний депутат України Артем Чорноморов. Зокрема у 2020 році він залучив на будівництво мосту кошти державної субвенції, а також працює над залученням додаткового фінансування від держпідприємства «Енергоатом».

Нагадаємо, що питання переправи між Костянтинівкою та Богданівкою — одна з основних проблем жителів села. Ще у 2017 році тодішні сільський голова Богданівки казав, що сполучення між селами є ненадійним, а особливо взимку, коли на річці з'являється крига. Він повідомляв, що навіть були випадки провалу людей під кригу під час спроби перейти річку.

Після того у 2019 році Миколаївська ОДА оголошувала тендер на будівництво берегових частин мосту через річку Південний Буг, який зʼєднає села Костянтинівка та Богданівка. Тоді на ці роботи було заплановано витратити 2,4 мільйона гривень коштів «Енергоатома».

Вже у 2021 році Миколаївська ОДА оголосила тендер на будівництво нового мосту між селами Костянтинівка та Богданівка. Тоді навіть обрали переможця та оцінили будівництво мосту у 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.