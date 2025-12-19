 на Миколаївщині вітчима засудили до 8 років тюрми за вбивство пасинка

Вбив пасинка: на Миколаївщині вітчима засудили до 8 років тюрми

Yа Миколаївщині вітчима засудили до 8 років тюрми. Ілюстративне фото: Getty imagesYа Миколаївщині вітчима засудили до 8 років тюрми. Ілюстративне фото: Getty images

Мешканця Вознесенська засудили до восьми років тюрми за вбивство пасинка. Засуджений своєї вини не визнав.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Як встановив суд, у лютому 2025 року між обвинуваченим і його 20-річним пасинком виник побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік зайшов до приміщення літньої кухні, взяв ніж і кастет та завдав удару пасинку в ліву частину тулуба. Від отриманих поранень він помер у лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Зазначається, що 42-річного чоловіка визнали винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, а також у незаконному зберіганні та використанні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 263 КК України). Вирок наразі не набрав законної сили.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві затримала чоловіка, який поранив пасинка ножем під час сварки. Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як тяжкий.

