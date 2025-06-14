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У Миколаєві затримала чоловіка, який поранив пасинка ножем під час сварки

Поліцейський, ілюстративне фото з сайту law firmПоліцейський, ілюстративне фото з сайту law firm

У Миколаєві чоловік поранив ножем свого пасинка під час конфлікту в родині. Чоловіка затримали

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок міста. За даними правоохоронців, 70-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння посварився з матір’ю потерпілого. Її 39-річний син став на захист жінки, після чого вітчим ударив його ножем у живіт.

Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як тяжкий.

Поліцейські затримали чоловіка на місці. Йому вже повідомили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Підозрюваному загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, що в Одесі 12 червня чоловік напав з ножем на військовослужбовця під час перевірки документів.

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