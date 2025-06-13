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В Одесі чоловік під час перевірки документів напав з ножем на працівника ТЦК

В Одесі 12 червня чоловік напав з ножем на військовослужбовця під час перевірки документів.

Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що під час перевірки чоловік відмовився показати військовий квиток, повів себе агресивно та спробував втекти. У цей момент він вдарив ножем працівника ТЦК. Нападника швидко обеззброїли і затримали.

Постраждалого госпіталізували, наразі його життю нічого не загрожує. Нападника доставили до відділення поліції, де ведуть слідство.

У ТЦК заявили, що застосування зброї проти військовослужбовця під час виконання обов’язків — це серйозне порушення закону та напад на здатність країни до самозахисту.

«Ми розцінюємо цей злочин як перетин усіх червоних ліній. Застосування зброї проти представника Збройних Сил України, який знаходиться при виконанні службових обов'язків із захисту держави, – це напад, який не має і не може мати жодних виправдань. Це прямий удар по здатності країни до самозахисту», — наголосили у відомстві.

Затриманий нападник. СкриншотЗатриманий нападник. Скриншот
Чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК в Одесі. СкриншотЧоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК в Одесі. Скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Києві на одному із збірних пунктів, де мобілізовані проходять підготовку перед відправленням до навчальних центрів, виник конфлікт. Його припинили правоохоронці, які прибули на місце події. Деякі чоловіки забарикадувалися всередині приміщення й почали закликати інших озброїтися палицями.

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