  • четвер

    5 червня, 2025

  • 27.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві мобілізовані влаштували конфлікт на збірному пункті — ситуацію стабілізували правоохоронці

У Києві на збірному пункті для мобілізованих стався конфлікт. Ілюстраційне фото: Getty ImagesУ Києві на збірному пункті для мобілізованих стався конфлікт. Ілюстраційне фото: Getty Images

У Києві на одному із збірних пунктів, де мобілізовані проходять підготовку перед відправленням до навчальних центрів, виник конфлікт. Його припинили правоохоронці, які прибули на місце події.

Про це повідомляє Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

У соцмережах з'явилися відео, на яких, за словами очевидців, стався конфлікт між мобілізованими та працівниками ТЦК на збірному пункті в районі ДВРЗ. Деякі чоловіки забарикадувалися всередині приміщення й почали закликати інших озброїтися палицями. Правоохоронці втрутилися, щоб стабілізувати ситуацію та запобігти ескалації.

Пізніше в Київському міському ТЦК і СП підтвердили факт заворушень під час формування команд для відправлення.  

Реклама

«Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям», — зазначили у повідомленні.

Після інциденту мобілізованих направили до навчальних центрів згідно з розподілом.

Інформацію також підтвердив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев у коментарі «Українській правді».

За його словами, одна з причин таких ситуацій — вимушене перебування мобілізованих на збірних пунктах у закритому приміщенні протягом тривалого часу через заходи безпеки. Через постійне переміщення особового складу та зміну локацій навчальних центрів для уникнення ворожих ударів, не завжди є змога оперативно доставити туди новоприбулих.

Він також зауважив, що серед мобілізованих трапляються особи з низькою мотивацією, які можуть підбурювати інших до деструктивної поведінки. Ситуацію детально аналізують, а військове командування вживає заходів, щоб не допустити подібного в майбутньому.

Нагадаємо, офіцера та двох військовослужбовців районного ТЦК на Рівненщині підозрюють у незаконному затриманні та побитті чоловіка, якого силоміць мобілізували до війська. 

Останні новини про: Мобілізація

Залили газом і побили: на Рівненщині працівникам ТЦК повідомили про підозру за силову мобілізацію чоловіка
Служба за контрактом після 60 років: Рада підтримала законопроєкт
Рада не планує знижувати мобілізаційний вік, — Стефанчук
Реклама

Читайте також:

новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн

Аліна Квітко
новини

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Світлана Іванченко
новини

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Мобілізація

Рада не планує знижувати мобілізаційний вік, — Стефанчук
Служба за контрактом після 60 років: Рада підтримала законопроєкт
Залили газом і побили: на Рівненщині працівникам ТЦК повідомили про підозру за силову мобілізацію чоловіка

У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

1 година тому

У Первомайську встановлять 50 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук

Головне сьогодні