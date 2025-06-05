У Києві мобілізовані влаштували конфлікт на збірному пункті — ситуацію стабілізували правоохоронці

У Києві на збірному пункті для мобілізованих стався конфлікт. Ілюстраційне фото: Getty Images

У Києві на одному із збірних пунктів, де мобілізовані проходять підготовку перед відправленням до навчальних центрів, виник конфлікт. Його припинили правоохоронці, які прибули на місце події.

Про це повідомляє Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

У соцмережах з'явилися відео, на яких, за словами очевидців, стався конфлікт між мобілізованими та працівниками ТЦК на збірному пункті в районі ДВРЗ. Деякі чоловіки забарикадувалися всередині приміщення й почали закликати інших озброїтися палицями. Правоохоронці втрутилися, щоб стабілізувати ситуацію та запобігти ескалації.

Пізніше в Київському міському ТЦК і СП підтвердили факт заворушень під час формування команд для відправлення.

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«Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям», — зазначили у повідомленні.

Після інциденту мобілізованих направили до навчальних центрів згідно з розподілом.

Інформацію також підтвердив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев у коментарі «Українській правді».

За його словами, одна з причин таких ситуацій — вимушене перебування мобілізованих на збірних пунктах у закритому приміщенні протягом тривалого часу через заходи безпеки. Через постійне переміщення особового складу та зміну локацій навчальних центрів для уникнення ворожих ударів, не завжди є змога оперативно доставити туди новоприбулих.

Він також зауважив, що серед мобілізованих трапляються особи з низькою мотивацією, які можуть підбурювати інших до деструктивної поведінки. Ситуацію детально аналізують, а військове командування вживає заходів, щоб не допустити подібного в майбутньому.

Нагадаємо, офіцера та двох військовослужбовців районного ТЦК на Рівненщині підозрюють у незаконному затриманні та побитті чоловіка, якого силоміць мобілізували до війська.