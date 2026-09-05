В «Епіцентрі» розповіли, як весь день під обстрілами намагались врятувати магазин в Миколаєві

В «Епіцентрі» розповіли, як працівники майже добу намагалися врятувати ТЦ у Миколаєві. Фото: епіцентр

Працівники миколаївського «Епіцентру» майже добу намагалися врятувати торговельний центр після російської атаки. Поки по будівлі продовжували бити безпілотниками, десятеро співробітників кілька разів поверталися до палаючого магазину та власноруч гасили пожежі.

Детальну історію того, що відбувалося всередині торговельного центру під час атаки, опублікували на сторінці «Епіцентру».

За інформацією компанії, за одну добу по об’єкту було шість влучань, а до боротьби з вогнем долучилися десятеро її працівників. Коли почалася атака, працівники спочатку сховали в укриттях усіх співробітників та відвідувачів. Коли безпосередня небезпека минула, десятеро працівників повернулися до торговельного центру, щоб боротися з пожежами.

Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві 4 вересня. Фото: ДСНС

Після першого влучання загорілася центральна частина «Епіцентру». Заступник директора Вадим Ларіонов піднявся на дах і почав гасити вогонь. У цей же час всередині торговельного центру працювали працівники служби безпеки на чолі із Сергієм Адабіром. Їм вдалося загасити пожежу.

— Майже добу ми боролися за наш торговельний центр у Миколаєві.10 наших хлопців, працівників компанії, власними руками загасили чотири пожежі підряд. Підіймалися на дах. Заходили всередину охопленої вогнем будівлі. Перекривали пошкоджені труби. Рятували техніку. Ховалися від шахедів — і знову поверталися до вогню.



Коли почалася атака, вони сховали в укриттях увесь персонал і відвідувачів. Дочекалися, поки небезпека мине, — і пішли рятувати будівлю, яку вважають своїм другим домом.



Вони майже врятували торговельний центр. Майже. Але росіяни були націлені його знищити. Шість влучань. Протягом однієї доби. В один торговельний центр. Бо ворог навіть не розуміє, що Епіцентри — це звичайні торгові центри. Місце для покупок. Він рахує нас логістичним комплексами, — описали цей день в «Епіцентрі».

Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві 4 вересня. Фото: архів «МикВісті»

Проте приблизно о 18:00 по торговельному центру знову вдарили — цього разу два удари один за одним.

— І знову наші люди йдуть до вогню, навіть не чекаючи на ДСНС. Начальник десятого відділу Владислав Шаповалов гасить вуличний майданчик і все, що палає зовні. Вадим Ларіонов — фасад. До них приєднуються рятувальники. Вони знову гасять пожежу, – зазначили в компанії.

Наступне влучання сталося в районі Центру меблів. Там спрацювала система пожежогасіння. Близько 20:00 після чотирьох влучань, основні осередки пожежі загасили, а всередині залишалося лише тління.

— Ми майже врятували торговельний центр. Майже, — відмітили в компанії.

Але після цього стався ще один удар. Безпілотник влучив у склад Центру меблів.

— Близько восьмої вечора, після чотирьох влучань, торговельний центр практично врятований. Залишається лише тління. А потім прилітає ще один шахед — падає. Але наступний влучає в ціль. Попадає у склад Центру меблів, – розповіли в компанії.

У цей момент над містом продовжували перебувати ще два дрони. Через загрозу нового удару працівники та рятувальники були змушені відійти в укриття. Повернутися до пожежі вони змогли лише приблизно через пів години.

Цього часу вистачило, щоб вогонь поширився на значну частину торговельного центру.

Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві 4 вересня. Фото: ДСНС

За даними «Епіцентру», загорілося близько 42 тисяч квадратних метрів. Через сильний вітер полум’я швидко пішло вглиб будівлі. Коли працівники та рятувальники змогли знову підійти до осередку займання, вогонь уже був настільки сильним, що почали руйнуватися конструкції.

Директор торговельного центру Олександр Дмитришин вважає, що без останнього влучання будівлю ще можна було врятувати.

— Якби не останнє влучання, ми б урятували торговельний центр. Ми справді дуже старалися, — сказав Олександр Дмитришин.

Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві 4 вересня. Фото: ДСНС

У миколаївському «Епіцентрі» працювали 520 людей. Частина з них уже втрачала роботу через знищення торговельних центрів компанії у Херсоні, Запоріжжі, Одесі. Тепер вони знову залишилися без робочих місць.

Однією з працівниць, яка наступного ранку приїхала до зруйнованого «Епіцентру», була Юлія Малюта. Вона працювала тут півтора року. Напередодні залишалася на роботі до опівночі. У жінки троє дітей. Наймолодшій дитині лише п’ять років.

— Я не знаю, що мені тепер робити, чесно. Я залишилася без роботи. У мене троє дітей. Одна дитина ще зовсім маленька — їй лише п’ять років. Я дивлюся на все це і просто плачу, — розповіла вона.

За її словами, колектив давно став для неї значно більшим, ніж просто співробітники.

— Це було наше життя. Для нас це була друга родина. Ми всі підтримували одне одного, були як одна сім’я. А тепер дуже багато людей залишилися без роботи, – каже Юлія Малюта.

Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві 4 вересня. Фото: ДСНС

В «Епіцентрі» наголошують, що російська атака знищила не просто торговельні площі. Разом із будівлею люди втратили місце, де працювали роками, колектив та звичне життя.

— Для прифронтового Миколаєва цей «Епіцентр» був набагато більшим, ніж магазин. Сюди приходили сім’ями. Тут гуляли з дітьми, купували необхідне, пили каву, заряджали телефони. Сюди їхали навіть із Херсона. Це було одне з небагатьох місць, де посеред війни люди ще могли відчути звичайне життя. Сьогодні на його місці — згарище, – наголосили в будівельній компанії.

Але саме працівників, які майже добу поверталися до вогню, в «Епіцентрі» називають головними героями цієї історії.

— А поруч стоять наші люди. Ті, хто майже добу боровся за свій «Епіцентр». Вадим Ларіонов. Сергій Адабір. Владислав Шаповалов. І їхні колеги, які були поруч. Ми хочемо, щоб ви знали їхні імена. Бо сьогодні, дивлячись на те, що залишилося від нашого торговельного центру, ми особливо гостро розуміємо: «Епіцентр» — це не стіни. «Епіцентр» — це люди, — йдеться в оприлюдненій компанією історії.

4 вересня росіяни кілька разів атакували Миколаївщину

У Миколаєві російські дрони атакували «Епіцентр». Після повторних ударів у торговельному центрі виникли пожежі, будівля зазнала значних пошкоджень. Постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Також росіяни вдарили по Куцурубській громаді. У Дмитрівці пошкоджено дах приватного будинку, постраждав 57-річний чоловік.

Поруч із «Епіцентром» розташований Миколаївський зоопарк. За словами його директора Володимира Топчия, тварини не постраждали — під час атаки вони перебували у закритих приміщеннях.