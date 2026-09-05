У миколаївському зоопарку розповіли, як тварини пережили атаку на «Епіцентр»

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Фото: МикВісті

Тварини Миколаївського зоопарку не постраждали під час російської атаки на «Епіцентр» увечері 4 вересня. На момент ударів вони перебували у закритих вольєрах.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

За його словами, наразі у зоопарку все нормально. Він також зазначив, що тварини не переживають вибухи так, як люди, оскільки не розуміють, що саме відбувається.

— У нас все в порядку. Для нихтварин це не стрес, вони не розуміють, що це таке. У нас тварини були всі закриті всередині приміщень. Добре, все в порядку, — пояснив директор.

За словами директора зоопарку, після атаки всі служби відпрацювали належним чином. Додаткова допомога зоопарку наразі не потрібна.

— Подробиць не буде. Все нормально. Все, слава Богу. Всі відпрацювали, всі служби відпрацювали, як належить, — зазначив Володимир Топчий.

Як відомом, ввечері 4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська кілька разів атакували безпілотниками торговельний центр у Миколаєві. Через влучання були пошкоджені торговельні зали та виникли пожежі. Відомо про двох постраждалих — 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину.

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