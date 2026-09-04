17-річна дівчина постраждала через атаку на «Епіцентр» у Миколаєві

Росіяни вдарили 4 вересня по «Епіцентру» в Миколаєві. Фото МикВісті

Внаслідок повторної атаки російських безпілотників на торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві ввечері 4 вересня постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Дівчині надали необхідну медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

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За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, після атаки адміністрація району обстежила прилеглий житловий сектор. Попередньо, у будинках є пошкодження, зокрема вибиті вікна.

— Будемо зв’язуватися з власниками та допомагати закрити пошкоджені вікна, — зазначив мер.

Він також наголосив, що під ударом знову опинилися цивільні об’єкти — торговельний центр та житлові будинки.

На момент повідомлення у Миколаєві тривала повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про безпілотники в напрямку міста.

Нагадаємо, що перший удар по будівлі торговельного центру росіяни завдали вдень. Попередньо місто атакували безпілотниками типу «Shahed-238».