Під час останніх атак у Миколаєві постраждали 68 квартир та будинків

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

У Миколаєві станом на вечір 11 вересня обстежили 68 квартир та приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Зокрема, фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю обстежили 52 квартири та 16 приватних будинків.

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Паралельно з обстеженнями міські комунальні підприємства працюють на місцях влучань, допомагають мешканцям та усувають наслідки російських атак.

За словами мера, якщо пошкоджене житло ще не обстежили, власникам необхідно звернутися до управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.

Заяву можна подати особисто за адресою: вул. Херсонське шосе, 48/8, або надіслати скановану копію на електронну пошту [email protected]. Також звернутися можна за телефоном (0512) 53-31-18.

— Прошу мешканців, чиє житло постраждало, не відкладати звернення. Потрібно зафіксувати кожне пошкодження, щоб надалі люди могли скористатися всіма передбаченими програмами допомоги, — наголосив мер Миколаєва.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти. Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, коментуючи обстріл, назвав його одним із наймасованіших за 2026 рік. Через обстріл пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також під атаку вдень потрапив порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували. Однак пізніше стало відомо, що загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали.

Обстріли 10 вересня

10 вересня у Миколаєві внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в будівлі готелю. Під час її гасіння рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє малолітніх дітей. Після російської атаки на Миколаїв у ніч на 10 вересня госпіталізували дворічну дівчинку. Її стан наразі стабільний.

Тієї ж ночі 10 вересня російські війська атакували Миколаївський слідчий ізолятор. Наразі вирішується питання евакуації людей, які там перебувають.