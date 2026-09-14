 У Миколаєві перевірять аварійну прибудову на Спаській, яка може пошкодити газову трубу

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Головна Новини Суспільство 11:45, 14 вересня, 2026

У Миколаєві перевірять аварійну прибудову на Спаській, яка може пошкодити газову трубу

Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookМешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з Facebook

У Миколаєві мешканці поскаржилися на аварійну прибудову біля будинку на вулиці Спаській. Міська рада просить відреагувати комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Про проблему мешканці повідомили наприкінці серпня через «Контакт-центр при Миколаївській міській».

За словами заявника, споруда по вулиці Спаська, 65 може пошкодити газову трубу та електроживлення. Також навколо прибудови накопичується сміття.

«Прошу міські служби розібрати аварійну прибудову, яка загрожує відірвати газову трубу та електроживлення. Прибудова давно стоїть безхозна та накопичує бруд та антисанітарію», — йдеться у зверненні.

Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookМешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з Facebook
Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookМешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з Facebook
Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookМешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з Facebook

У міській раді на запит «МикВісті» повідомили, що для вирішення ситуації направили листи до Миколаївської філії «Газмережі» та АТ «Миколаївобленерго». Фахівці мають перевірити мережі.

Крім того, міськрада звернулася до комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, щоб вони вивчили питання щодо прибудови.

Окремо виконавчі органи міськради направили лист ТОВ «Центральний-1», яке обслуговує будинок.

«Виконавчими органами Миколаївської міської ради направлено листа до ТОВ «Центральний-1» з пропозицією провести обстеження будинку, прибудинкової території та вжити заходів щодо прибирання будівельного сміття, якщо відповідні роботи належать до обов'язків ТОВ «Центральний 1» відповідно до умов чинного договору», — йдеться у повідомленні.

Відповідь міської ради на запит МикВістіВідповідь міської ради на запит МикВісті

Нагадаємо, у листопаді 2025 року міська комісія з обстеження безхазяйного майна виявила ще 9 безхазяйних мереж водопостачання та одну мережу водовідведення, проте жодної безхазяйної будівлі у Миколаєві так і не знайшли за два роки роботи цієї структури.

Раніше, у серпні 2025 року, у Харківській області порушували питання порятунку занедбаної історичної будівлі: прокуратура ініціювала передачу в комунальну власність будинку в селищі Великий Бурлук, де у 1780-х роках проживав філософ Григорій Сковорода — будинок хочуть врятувати, передавши громаді.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

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