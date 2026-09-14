 У музеї Верещагіна в Миколаєві відремонтують стелю одного із залів: роботи коштуватимуть майже ₴670 тис.

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Головна Новини Самоврядування 12:05, 14 вересня, 2026

У музеї Верещагіна в Миколаєві відремонтують стелю одного із залів: роботи коштуватимуть майже ₴670 тис.

Зала Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна, з якої через загрозу російських атак прибрали експонати. Квітень 2024 року. Фото: МикВістіЗала Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна, з якої через загрозу російських атак прибрали експонати. Квітень 2024 року. Фото: МикВісті

У Миколаївському обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна планують відремонтувати стелю у залі №8. На роботи планують витратити 668 тисяч 979 гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Замовником комунальний заклад культури Миколаївський обласний художній музей ім.В.В.Верещагіна. Виконати всі роботи підрядник має до 25 грудня включно.

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Згідно з технічною документацією, підрядник має демонтувати 54 старі люмінесцентні світильники та понад 259 квадратних метрів старої штукатурки зі стелі. Також передбачене ручне очищення багетів від вапняної фарби.

Після цього стелю площею понад 272 квадратних метри мають обладнати металевим каркасом та підшити вогнестійкими гіпсокартонними листами. Поверхню планують оштукатурити, зашпаклювати та пофарбувати вододисперсійною акриловою фарбою.

Також у залі замінять електропроводку — передбачено прокладання понад 100 метрів силового мідного кабелю. Замість демонтованих світильників встановлять 54 накладні LED-світильники потужністю від 21 Вт, а також нові вимикачі та розподільчі коробки.

Також підрядник має вивезти близько 8,8 тонни будівельного сміття.

Нагадаємо, у 2022 році музей евакуював свої експонати. Колекцію вивозили у безпечне місце через загрозу пошкодження або знищення. Працівники музею знімали експонати зі стін у перші дні повномасштабного вторгнення — на це пішло три дні. Де саме і в якій кількості їх зберігали, директор тоді не розголошував з міркувань безпеки.

Через війну музей тривалий час не працював у звичному форматі. Частина працівників працювала дистанційно, частина залишалася в музеї, деякі виїхали у безпечніші регіони. Водночас заклад підтримував зв'язок із аудиторією через соцмережі — публікував архівні матеріали, відео та інформацію про колекцію.

На початку лютого 2023 року музей відновив виставкову діяльність і почав знову приймати відвідувачів. Протягом 2023 року поліція охороняла культурні об'єкти музею. Вартість послуги склала понад 1 мільйон гривень.

У 2024 році «МикВісті» писали, що музей працював у специфічних воєнних умовах: частина власних експонатів залишалася прихованою, а виставки формували, зокрема, з творів приватних колекціонерів.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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