В течение 2023 года полиция будет охранять культурные объекты музея имени Василия Верещагина в Николаеве и музея имени Руфина Судковского в Очакове.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, пишут «НикВести».

В частности, коммунальное учреждение культуры «Николаевский областной художественный музей имени Василия Верещагина» заключил прямой договор с Управлением полиции охраны в Николаевской области на услугу по охране и наблюдению средствами ПЦС культурных объектов. Речь идет об объектах музеев имени Василия Верещагина и имени Руфина Судковского.

Стоимость услуги составляет 1 миллион 150 тысяч 135 гривен. Срок поставки: 1 января – 31 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что в музее Василия Верещагина содержатся работы, в частности, художников Ильи Репина, Василия Верещагина и Ивана Айвазовского, рекорды продаж которых на аукционных домах «Кристис» и «Сотбис» еще в 2020 году достигали таких цен: «Парижское,7 миллиона гривен, «Жемчужина мечеть в Агре» – 117,3 миллиона гривен, «Вид Константинополя и Босфора» – 103,4 миллиона гривен.