У серпні Контакт-центр Миколаєва опрацював 80% звернень: на що найчастіше скаржилися містяни

Які проблеми найчастіше турбували миколаївців у серпні. Фото: МикВісті

У серпні найчастіше мешканці Миколаєва зверталися до Контакт-центру через проблеми з деревами, благоустроєм та сміттям. Загалом від початку року містяни залишили 6403 звернення, з яких 4507 уже виконали, ще 1896 перебувають на виконанні.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Головний спеціаліст відділу обробки звернень громадян «Контакт-центру 1588» Дмитро Григор'єв розповів, що серед найбільш актуальних питань у серпні були роботи з деревами, зокрема їхнє аварійне видалення, обрізка та спилювання гілок. Також містяни повідомляли про відкриті колодязі та проблеми з їхнім закриттям.

За його словами, загальний показник коректного опрацювання звернень у серпні становив 80%, а серед комунальних підприємств — 91%.

Після цього міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав керівників комунальних підприємств уважніше контролювати виконання заяв містян та обов’язково надавати фотозвіти про виконані роботи.

— Колеги, керівники комунальних підприємств, я прошу вас, будь ласка, звертати увагу на те, як відпрацьовуються ці звернення. Я бачу, що «Комунтранс» у цьому напрямку працює дуже послідовно. Наприклад, надходить звернення, що не вивезене сміття з майданчика. Через день уже написано: «Майданчик прибрано», і є фотографія цього майданчика без сміття», — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами мера, такий принцип роботи має бути у всіх комунальних підприємствах. Незалежно від того, чи йдеться про сміття, дерева, люки або інші проблеми.

— Дерева знесено — територію прибрано, люк встановлено — має бути фотозвіт. Показники нормальні — 80–90%, але їх потрібно максимально збільшувати. Особливо коли йдеться про якісь витоки чи інші аварійні ситуації. Це для вас контроль, тому що ви повинні побудувати ланцюжок: є витік — є фотографія витоку, є фотографія, де вже немає витоку, і є відповідь заявнику та зворотний зв'язок, що все зроблено, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він додав, що Контакт-центр також має перевіряти, чи справді проблему мешканця було вирішено. За його словами, нещодавно один із заявників поскаржився на те, що після виконання його звернення йому зателефонували, щоб уточнити, чи з'явилася вода та чи задоволений він результатом.

— Людина написала: «Навіщо мій телефон дають невідомим номерам, які мені телефонують?» Але ми все одно продовжуємо це робити. Контроль повинен бути, щоб люди розуміли, що вони працюють, а ми працюємо, — підсумував мер.

Нагадаємо, для звернень миколаївців планують відновити мобільний застосунок «Контакт-центр м. Миколаїв».

У серпні під час апаратної наради Миколаївської міської ради заявляли, що кількість звернень, які надходять до міського «Колцентру 1588», перевищує кількість опрацьованих приблизно на 15–20%. Найбільше заявок стосується аварійних дерев, благоустрою та сміття.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував роботу міського контакт-центру через велику кількість звернень мешканців, які залишаються без відповіді або не вирішуються роками.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у 2025 році мешканці Миколаєва подали 7591 звернення до міського «Колцентру 1588». Найчастіше містяни зверталися з питань, пов’язаних із зеленими насадженнями — таких звернень було 1756, що становить 23,1% від загальної кількості. Зокрема, 648 звернень стосувалися видалення дерев, 608 — обрізки або спилювання гілок, ще 374 — прибирання повалених дерев.