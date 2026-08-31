У міськраді Миколаєва пообіцяли відновити мобільний застосунок Контакт-центру для звернень містян

У міськраді Миколаєва пообіцяли відновити застосунок «Контакт-центру». Фото: МикВісті

Для звернень миколаївців планують відновити мобільний застосунок «Контакт-центр м. Миколаїв».

Про це повідомили в департаменті міського господарства Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Раніше на це звернув увагу миколаївський ІТ-фахівець Юрій Решетнік. Досі на сайті Миколаївської міської ради у чинному регламенті Колцентру 1588 написано, що оператори цілодобово приймають звернення від громадян за допомогою, зокрема, мобільного додатка «Контакт-центр м. Миколаїв».

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Однак самого застосунку в Google Play вже немає. За даними стороннього моніторингу, він зник із магазину 14 квітня 2026 року.

— Де офіційне повідомлення? Де застосунок на заміну? Чому застосунок був приватним? Чому чинний регламент досі відправляє людей у сервіс, якого немає? Будь-якою справою треба займатися професійно. Або не займатися нею взагалі. З офіційних каналів тихо зник застосунок. Що наступне — сайт? Телефони 1588? Чи про це ми теж дізнаємося випадково?, — написав Юрій Решетнік.

«МикВісті» надіслали інформаційний запит до департаменту міського господарства Миколаївської міської ради. Там зазначили, що тимчасова відсутність мобільного застосунку «Контакт-центр м. Миколаїв» в App Store та Google Play була пов’язана зі зміною внутрішньої політики цих платформ.

При цьому застосунок продовжував працювати на телефонах тих користувачів, які встановили його раніше. Вони могли подавати та отримувати відповіді на звернення у звичайному режимі. За даними міськради, скарг на збої в роботі застосунку від користувачів не надходило.

На теперішній час розробники провели технічні роботи, щоб привести застосунок у відповідність до оновлених вимог платформ. 26 серпня 2026 року вони подали запит на його відновлення в App Store та Google Play.

— Застосунок буде доступним для вільного скачування, встановлення та повноцінного використання мешканцями міста, — пообіцяли в міськраді.

Щодо альтернативних способів подання звернень, у міськраді зазначили, що застосунок залишається чинним способом зв’язку з містянами.

Також миколаївці можуть подавати звернення через офіційну спільноту Contact Center при Миколаївській міській раді у Facebook або через мобільний браузер телефона.

У серпні ід час апаратної наради Миколаївської міської ради заявляли, що кількість звернень, які надходять до міського «Колцентру 1588», перевищує кількість опрацьованих приблизно на 15–20%. Найбільше заявок стосується аварійних дерев, благоустрою та сміття.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував роботу міського контакт-центру через велику кількість звернень мешканців, які залишаються без відповіді або не вирішуються роками.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у 2025 році мешканці Миколаєва подали 7591 звернення до міського «Колцентру 1588». Найчастіше містяни зверталися з питань, пов’язаних із зеленими насадженнями — таких звернень було 1756, що становить 23,1% від загальної кількості. Зокрема, 648 звернень стосувалися видалення дерев, 608 — обрізки або спилювання гілок, ще 374 — прибирання повалених дерев.