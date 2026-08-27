Міськрада присвоїла двом Героям України звання Почесний громадянин Миколаєва

Миколаївська міськрада присвоїла звання Почесний громадянин Миколаєва двом Героям України. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 27 серпня, Миколаївська міськрада проголосувала за присвоєння звання Почесного громадянина міста посмертно двом Героям України — Ігорю Бедзаю та Геннадію Матуляку. Рішення ухвалили одноголосно.

Про це повідомляють «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що звання почесного громадянина може присвоїти міська рада на сесії. Але в положення про присвоєння звання внесли зміни.

— Ми з вами внесли деякі зміни щодо положення про почесного громадянина. До нас можуть звертатися люди, групи людей, а також різні організації щодо надання такої можливості присвоїти почесне звання, — сказав мер.

Він зауважив, що стосовно військових, таке звання може отримувати людина, яка отримала звання Героя України або є кавалером Ордена Богдана Хмельницького. Сьогодні запропонували присвоїти звання почесного громадянина Миколаєва посмертно двом полковникам ЗСУ — Ігорю Бедзаю та Геннадію Матуляку.

— За особисту мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов'язку на благо міста Миколаєва та України, а також під час захисту територіальної цілісності та суверенітету України, що підтверджено державною нагородою — званням Герой України — та золотою зіркою, — додав міський голова.

Кандидатури погодив організаційний комітет та депутатські комісії.

— Вважаю, що ці люди є визначними в історії країни. Також нагадаю, що дві вулиці мають прізвища цих героїв — Ігоря Бедзая та Геннадія Матуляка. Окремо можу сказати, що Ігор Бедзай був одним з тих, хто вийшов не просто так з Криму, коли була його незаконна анексія, а разом з колективами та технікою вилетів звідти. Обидва герої загинули під час виконання бойових завдань, — зазначив мер.

Миколаївська міська рада одноголосно проголосувала за присвоєння звання Почесний громадянин Миколаєва Ігорю Бедзаю та Геннадію Матуляку.

Нагадаємо, що Ігор Бедзай був начальником служби безпеки польотів Командування ВМС. 7 травня 2022 року, коли колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації пілотував Мі-14, він потрапив під удар ворожого літака і загинув. Полковнику присвоїли звання Герой України. Бригада, якою він командував, отримала його ім'я.

Геннадій Матуляк служив у 299-й бригаді тактичної авіації, був пілотом СУ-25. У Гостомелі знищив скупчення техніки ворога. 26 лютого він героїчного загинув, відводячи свій підбитий літак від населення.

Підполковник знищив колону російських окупантів, проте його літак було підбито. У цей момент він перебував над населеним пунктом. Якби Геннадій Матуляк катапультувався, він міг би вижити, проте тоді загинули б мирні жителі. Тому підполковник вирішив забрати літак від населеного пункту. Він не встиг вчасно катапультуватись та героїчно загинув.

1 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Геннадію Матуляку почесне звання Герой України посмертно.

Зміни у присвоєнні звання Почесного громадянина Миколаєва

У лютому цього року депутати Миколаївської міської ради підтримали зміни до Положення про міські відзнаки та почесні звання.

Відтепер це звання може надаватися за видатні заслуги у сферах науки, техніки, культури, освіти, охорони здоров’я, екології, розвитку економіки, містобудування та зміцнення демократичних інститутів.

Окремо визначено підстави, пов’язані з проявами мужності та героїзму — зокрема за захист територіальної цілісності та державного суверенітету України. Йдеться про особистий героїзм, підтверджений державними нагородами, серед яких звання «Герой України», ордени Богдана Хмельницького I–III ступенів, «За мужність» I–III ступенів та орден Данила Галицького.

Також звання може присвоюватися за діяльність, що сприяє формуванню позитивного іміджу Миколаєва в Україні та за її межами, зокрема за реалізацію творчих і суспільно значущих проєктів.