 Чотири пожежі загасили на Миколаївщині за добу, одна з них виникла через обстріли

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Головна Новини Інциденти 10:21, 16 вересня, 2026

Чотири пожежі загасили на Миколаївщині за добу, одна з них виникла через обстріли

На Миколаївщині за добу рятувальники загасили чотири пожежі. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу рятувальники загасили чотири пожежі. Фото: ДСНС

Минулої доби у Миколаївській області рятувальники ліквідували чотири пожежі. Одна з них виникла на відкритій території через російські обстріли.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У Баштанці загорілася покрівля одноповерхового житлового будинку. Вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів.

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Ще одна пожежа сталася у Доманівській громаді Вознесенського району. Там горіла господарча будівля.

У Казанківській громаді Баштанського району рятувальники гасили суху траву.

Зазначається, що причини займання наразі встановлюють.

На Миколаївщині за добу рятувальники загасили чотири пожежі. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу рятувальники загасили чотири пожежі. Фото: ДСНС
На Миколаївщині за добу рятувальники загасили чотири пожежі. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу рятувальники загасили чотири пожежі. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що російські атаки на портову інфраструктуру Миколаївської області у липні та серпні 2026 року спричинили збитки довкіллю на понад 8,5 мільйона гривень.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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