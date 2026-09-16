Чотири пожежі загасили на Миколаївщині за добу, одна з них виникла через обстріли
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Минулої доби у Миколаївській області рятувальники ліквідували чотири пожежі. Одна з них виникла на відкритій території через російські обстріли.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
У Баштанці загорілася покрівля одноповерхового житлового будинку. Вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів.
Ще одна пожежа сталася у Доманівській громаді Вознесенського району. Там горіла господарча будівля.
У Казанківській громаді Баштанського району рятувальники гасили суху траву.
Зазначається, що причини займання наразі встановлюють.
Раніше повідомлялося, що російські атаки на портову інфраструктуру Миколаївської області у липні та серпні 2026 року спричинили збитки довкіллю на понад 8,5 мільйона гривень.
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