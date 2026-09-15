Атаки РФ на портову інфраструктуру Миколаївщини завдали понад ₴8,5 млн збитків

Інспекція оцінила наслідки ударів по портах Миколаївщини. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські атаки на портову інфраструктуру Миколаївської області у липні та серпні 2026 року спричинили збитки довкіллю на понад 8,5 мільйона гривень.

Горіли судна, будівлі та інші припортові об’єкти, а також суха рослинність і паливно-мастильні матеріали, повідомили у Державній екологічній інспекції.

«За результатами обстежень та опрацювання оперативних зведень ДСНС інспекція виконала 22 розрахунки збитків, завданих атмосферному повітрю внаслідок цих пожеж», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна площа пожеж на суднах, будівлях та інших припортових об’єктах становила 2 120 квадратних метрів. Крім того, вогонь знищив суху рослинність на площі близько одного гектара та одну тонну паливно-мастильних матеріалів.

Через пожежі в повітря потрапило близько 186 тонн забруднюючих речовин. Із них 184,5 тонни припадає на діоксид вуглецю. Збитки від забруднення атмосферного повітря інспекція оцінила майже у 460 тисяч гривень.

Ще понад 8 мільйонів гривень становлять збитки земельним ресурсам через засмічення території Миколаївського морського порту після російського обстрілу 17 липня.

Раніше повідомлялося, що у липні 2026 року обстріли та спричинені ними пожежі завдали атмосферному повітрю Миколаївської області понад 817 мільйонів гривень збитків.