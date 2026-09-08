 Обстріли у липні завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків

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Головна Новини Екологія 6:22, 08 вересня, 2026

Обстріли у липні завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків

Обстріли завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків. Ілюстративне фото: ДСНСОбстріли завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків. Ілюстративне фото: ДСНС

У липні 2026 року обстріли та спричинені ними пожежі завдали атмосферному повітрю Миколаївської області понад 817 мільйонів гривень збитків.

Також за місяць фахівці провели 94 розрахунки збитків, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Із цих розрахунків 34 стосувалися пожеж на інфраструктурних об’єктах, у житлових будинках, адміністративних спорудах і транспорті. Вогонь пошкодив близько 18,5 тисячі квадратних метрів.

Ще 60 розрахунків стосувалися пожеж в екосистемах області. Загалом вони охопили понад 313 гектарів. Збитки від таких пожеж перевищили 813 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що за тиждень, з 21 по 28 серпня 2026 року, збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, зросли на 8 мільярдів 309 мільйонів 183 тисячі гривень.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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