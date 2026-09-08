Обстріли у липні завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків

Обстріли завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків. Ілюстративне фото: ДСНС

У липні 2026 року обстріли та спричинені ними пожежі завдали атмосферному повітрю Миколаївської області понад 817 мільйонів гривень збитків.

Також за місяць фахівці провели 94 розрахунки збитків, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Із цих розрахунків 34 стосувалися пожеж на інфраструктурних об’єктах, у житлових будинках, адміністративних спорудах і транспорті. Вогонь пошкодив близько 18,5 тисячі квадратних метрів.

Ще 60 розрахунків стосувалися пожеж в екосистемах області. Загалом вони охопили понад 313 гектарів. Збитки від таких пожеж перевищили 813 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що за тиждень, з 21 по 28 серпня 2026 року, збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, зросли на 8 мільярдів 309 мільйонів 183 тисячі гривень.