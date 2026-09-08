Обстріли у липні завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У липні 2026 року обстріли та спричинені ними пожежі завдали атмосферному повітрю Миколаївської області понад 817 мільйонів гривень збитків.
Також за місяць фахівці провели 94 розрахунки збитків, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Із цих розрахунків 34 стосувалися пожеж на інфраструктурних об’єктах, у житлових будинках, адміністративних спорудах і транспорті. Вогонь пошкодив близько 18,5 тисячі квадратних метрів.
Ще 60 розрахунків стосувалися пожеж в екосистемах області. Загалом вони охопили понад 313 гектарів. Збитки від таких пожеж перевищили 813 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що за тиждень, з 21 по 28 серпня 2026 року, збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, зросли на 8 мільярдів 309 мільйонів 183 тисячі гривень.
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