Збитки довкіллю від російської агресії за тиждень зросли на ₴8,3 млрд

За тиждень збитки довкіллю через російську агресію зросли на понад ₴8,3 млрд. Ілюстративне фото: Рубрика

За тиждень, з 21 по 28 серпня 2026 року, збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, зросли на 8 мільярдів 309 мільйонів 183 тисячі гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Найбільше за цей період зросли збитки, завдані територіям та об’єктам природно-заповідного фонду. Їх оцінили ще у 4,95 мільярда гривень.

Ще 2,86 мільярда гривень додалося до збитків через засмічення земель.

Втрати від забруднення атмосферного повітря зросли на 494,3 мільйона гривень. Із них:

441,5 мільйона гривень — через лісові пожежі та займання інших насаджень;

52,8 мільйона гривень — через пожежі на інших об’єктах, горіння відходів та речовин;

80 тисяч гривень — через горіння нафти, нафтопродуктів і газу.

Раніше повідомлялося, що впродовж 14-21 серпня 2026 року сума збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської збройної агресії, зросла на 58 мільярдів 584 мільйони 367 тисяч гривень.