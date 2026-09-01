Збитки довкіллю від російської агресії за тиждень зросли на ₴8,3 млрд
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За тиждень, з 21 по 28 серпня 2026 року, збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, зросли на 8 мільярдів 309 мільйонів 183 тисячі гривень.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Столичного округу.
Найбільше за цей період зросли збитки, завдані територіям та об’єктам природно-заповідного фонду. Їх оцінили ще у 4,95 мільярда гривень.
Ще 2,86 мільярда гривень додалося до збитків через засмічення земель.
Втрати від забруднення атмосферного повітря зросли на 494,3 мільйона гривень. Із них:
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441,5 мільйона гривень — через лісові пожежі та займання інших насаджень;
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52,8 мільйона гривень — через пожежі на інших об’єктах, горіння відходів та речовин;
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80 тисяч гривень — через горіння нафти, нафтопродуктів і газу.
Раніше повідомлялося, що впродовж 14-21 серпня 2026 року сума збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської збройної агресії, зросла на 58 мільярдів 584 мільйони 367 тисяч гривень.
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