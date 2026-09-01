 Збитки довкіллю від російської агресії за тиждень зросли на ₴8,3 млрд

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Головна Новини Екологія 20:05, 01 вересня, 2026

Збитки довкіллю від російської агресії за тиждень зросли на ₴8,3 млрд

За тиждень збитки довкіллю через російську агресію зросли на понад ₴8,3 млрд. Ілюстративне фото: РубрикаЗа тиждень збитки довкіллю через російську агресію зросли на понад ₴8,3 млрд. Ілюстративне фото: Рубрика

За тиждень, з 21 по 28 серпня 2026 року, збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, зросли на 8 мільярдів 309 мільйонів 183 тисячі гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Найбільше за цей період зросли збитки, завдані територіям та об’єктам природно-заповідного фонду. Їх оцінили ще у 4,95 мільярда гривень.

Ще 2,86 мільярда гривень додалося до збитків через засмічення земель.

Втрати від забруднення атмосферного повітря зросли на 494,3 мільйона гривень. Із них:

  • 441,5 мільйона гривень — через лісові пожежі та займання інших насаджень;

  • 52,8 мільйона гривень — через пожежі на інших об’єктах, горіння відходів та речовин;

  • 80 тисяч гривень — через горіння нафти, нафтопродуктів і газу.

Раніше повідомлялося, що впродовж 14-21 серпня 2026 року сума збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської збройної агресії, зросла на 58 мільярдів 584 мільйони 367 тисяч гривень.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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