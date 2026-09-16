Росіяни вдарили дроном по поїзду «Київ — Миколаїв»: пасажирів та екіпаж евакуювали

Наслідки удару по потягу. Скриншот з відео: Київ ІНФО

Під ранок 16 вересня російські війська атакували поїзд №122 сполученням Київ — Миколаїв. Попередньо пасажирів та працівників поїзда вдалося евакуювати.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

За інформацією компанії, моніторингові канали попередили про загрозу, після чого локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири залишили поїзд.

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— Усі цілі — це найголовніше, — зазначили в компанії.

Наразі для пасажирів організовують автобусні трансфери спільно із Миколаївською ОВА.

Нагадаємо, 25 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

27 серпня через обстріли по всій країні низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» рухалась зі значними затримками від графіка. Зокрема потяг Одеса — Київ відставав на понад 15 годин, а пасажирів 6 разів евакуйовували з рейсу.

6 вересня Нацполіція опублікувала фотографії з місця атаки російських військ на пасажирський потяг «Миколаїв — Херсон» у Чорнобаївці Херсонської області. На світлинах видно пошкоджені внаслідок удару тепловози.