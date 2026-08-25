 Росіяни атакували приміський поїзд на Миколаївщині, пасажирів встигли евакуювати

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Головна Новини Оборона 10:48, 25 серпня, 2026

Росіяни атакували приміський поїзд на Миколаївщині, пасажирів встигли евакуювати

Атака дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Архівне фото: МикВісті, для ілюстраціїАтака дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Архівне фото: МикВісті, для ілюстрації

На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Як повідомили в «Укрзалізниці», перед атакою Моніторинговий центр компанії, який цілодобово стежить за повітряними загрозами, завчасно попередив поїзну бригаду про небезпеку.

Залізничники організували евакуацію пасажирів. Наразі на місці працюють екстрені служби та залізничники. Вони ліквідовують наслідки атаки.

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В «Укрзалізниці» закликали пасажирів під час поїздок уважно слухати оголошення та виконувати вказівки працівників залізниці.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський уточнив, що дрон влучив у приміський потяг за маршрутом Миколаїв — Долинська. Перед атакою в поїзді оголосили підвищену небезпеку та провели евакуацію.

«70 пасажирів поїзду та залізничники — всі цілі», — повідомив він.

Нагадаємо, що від початку 2026 року російська армія 1 534 рази атакували українську залізницю. Загалом, за час повномасштабної війни внаслідок російських атак пошкоджень зазнали 492 локомотиви та 249 вагонів. Також через російські удари загинули 52 працівники «Укрзалізниці», ще 317 залізничників отримали поранення під час виконання службових обов’язків.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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