 Через безпекову ситуацію з Миколаєва скасували потяги до Долинської на Кіровоградщині

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Головна Новини Інциденти 9:09, 26 серпня, 2026

Через безпекову ситуацію з Миколаєва скасували потяги до Долинської на Кіровоградщині

Миколаївський вокзал. Архівне фото МикВістіМиколаївський вокзал. Архівне фото МикВісті

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Приміські поїзди Миколаїв-Вантажний — Долинська та у зворотному напрямку тимчасово вивели з графіка. Долинська — місто у Кіровоградській області.

В «Укрзалізниці» перепросили пасажирів за незручності та зазначили, що працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути поїзди на маршрут.

Нагадаємо, що 26 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Тоді голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський зазначив, що дрон влучив саме у приміський потяг за маршрутом Миколаїв — Долинська. Перед атакою в поїзді оголосили підвищену небезпеку та провели евакуацію. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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