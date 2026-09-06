У поліції показали наслідки удару «Шахеда» по потягу «Миколаїв–Херсон»

Поліція показала фото наслідків атаки «Шахедами» на потяг «Миколаїв–Херсон». Фото: Нацполіція

Національна поліція опублікувала фотографії з місця атаки російських військ на пасажирський потяг «Миколаїв–Херсон» у Чорнобаївці Херсонської області. На світлинах видно пошкоджені внаслідок удару тепловози.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Росіяни атакували потяг опівдні 6 вересня ударними безпілотниками типу «Shahed». Дрони завдавали кількох ударів із невеликими проміжками часу.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей — 55-річна працівниця залізниці та 18-річна пасажирка. Жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували в неї акубаротравму, поранення руки та закриту черепно-мозкову травму.

Із місця атаки евакуювали двох постраждалих, 21 пасажира та бригаду потяга. Також внаслідок ударів пошкоджено два тепловози.

Поліція показала фото наслідків атаки «Шахедами» на потяг «Миколаїв–Херсон». Фото: Нацполіція Поліція показала фото наслідків атаки «Шахедами» на потяг «Миколаїв–Херсон». Фото: Нацполіція

У повідомленні також зазначили, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення Херсонщини з авіації, артилерії та за допомогою безпілотників.

За минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині двоє цивільних загинули, ще 19 людей отримали поранення. Серед постраждалих — медсестра та двоє дітей віком 11 і 12 років.

Зокрема, вранці росіяни завдали авіаудару керованою авіабомбою по Антонівці. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю та обладнання об’єкта критичної інфраструктури.

У Молодіжному окупанти атакували FPV-дроном зупинку громадського транспорту. Постраждали троє жінок. У двох місцевих жительок віком 56 та 60 років медики діагностували вибухові травми та уламкові поранення плечей. Ще одна 56-річна медсестра, яка їхала на роботу, отримала акубаротравму та осколкові поранення рук і ніг.

Нагадаємо, 5 вересня, та вранці 6 вересня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилися транспортна та цивільна інфраструктура.