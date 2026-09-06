Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: загинув водій, пошкоджені будинки, вантажівки та тролейбуси

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва 12 червня. Ілюстраційне фото: МикВісті

Учора, 5 вересня, та вранці 6 вересня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилися транспортна та цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій. Пошкоджено вантажний автомобіль, виникла пожежа.

Також у Миколаєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

Крім того, учора вдень росіяни завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Обстріл Миколаївщини 4 вересня

У Миколаєві російські дрони атакували «Епіцентр». Після повторних ударів у торговельному центрі виникли пожежі, будівля зазнала значних пошкоджень. Постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Також росіяни вдарили по Куцурубській громаді. У Дмитрівці пошкоджено дах приватного будинку, постраждав 57-річний чоловік.

Поруч із «Епіцентром» розташований Миколаївський зоопарк. За словами його директора Володимира Топчия, тварини не постраждали — під час атаки вони перебували у закритих приміщеннях.