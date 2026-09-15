У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

У Єланці депутати не підтримали старт проєктування мереж для підведення води до селища. Фото з Facebook

Депутати Єланецької селищної ради не підтримали розгляд питання про виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва мереж централізованого водопостачання у Єланці. Йдеться про підведення води до селища в межах проєкту магістрального водогону, на будівництво якого держава вже передбачила понад 237 мільйонів гривень.

Питання розглядали під час сесії Єланецької селищної ради.

Перед цим, 26 серпня, депутати Миколаївської обласної ради рекомендували Єланецькій громаді передбачити близько 1,5 мільйона гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для внутрішніх мереж водогону. Тоді зазначалося, що держава готова фінансувати будівництво магістральної частини водогону, однак громаді необхідно забезпечити мережі, якими вода надходитиме безпосередньо до населеного пункту.

Проєкт передбачає подачу води із Софіївського водосховища. За словами представників регіонального офісу водних ресурсів, це має стати альтернативою підземним водам, запаси яких у районі скорочуються.

Під час сесії Єланецької селищної ради депутатка Миколаївської обласної ради Тетяна Демчинко наголосила, що питання вже обговорювали на рівні області та просила включити питання до порядку денного засідання сесії Єланецької селищної ради.

Начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Анатолій Грищенко пояснив, що проєкт всього водогону розробили ще у 2021 році, а у 2023 році його коригували. За його словами, на проєкт уже витратили близько 3,8 мільйона гривень. Він також заявив, що альтернативи підземним водам для Єланця фактично немає.

— Зараз уже проєктна документація розроблена, вона двічі проходила експертизу, вона затверджена. Тобто уже вертатися нема куди. Хтось може там собі думає, що будуть артезіанські свердловини, на жаль, це не перспектива для Єланицького, Арбузинського, Братського районів. Тому що тут залягають кристалічні породи, граніти. Води тут підземної води немає, — говорить Анатолій Грищенко.

Водночас під час обговорення депутати не дійшли згоди щодо необхідності та вартості проєктування. Зокрема, які саме населені пункти та вулиці має охоплювати мережа.

Також депутати поставили під сумнів розрахунки вартості проєктування. У різний час на засіданнях називали суми.

— Один день пройшов, написали 50, потім сказали п'ять, а зараз ні. Ну, а що це за розрахунки? Хто їх робить?, — зазначив один із депутатів.

Під час голосування пропозицію включити питання про розроблення проєктно-кошторисної документації до порядку денного підтримали лише троє депутатів. Рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Водночас депутати підтримали пропозицію додатково опрацювати питання на засіданнях постійних комісій.

Нагадаємо, що у квітні 2026 року, стало відомо, що екологічна комісія Миколаївської облради знову збиралася виїхати до Єланецької громади — цього разу через безхазяйні криниці, міст та засмічену річку. Тоді ж нагадали, що ще в березні 2026-го комісія вже інспектувала стан мосту через річку Громоклія у селі Возсіятському та греблі, і стан мосту назвали критичним. З'ясувалося, що ні міст, ні криниці у громаді ні на чиєму балансі не перебувають.