Миколаїв через вилучення «військового» ПДФО за три роки недоотримає близько ₴9 млрд, — Сєнкевич

Олександр Сєнкевич: держава має врахувати втрати громад через вилучення «військового» ПДФО. Фото: архів МикВісті

Через вилучення «військового» ПДФО бюджет Миколаєва у 2023–2026 роках недоотримає близько 8,9 мільярда гривень. Асоціація міст України пропонує повернути ці кошти громадам та компенсувати втрати за попередні роки.

Про це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів у коментарі «МикВісті».

За його словами, у жовтні та грудні 2023 року Миколаїв недоотримав близько 700 мільйонів гривень. У 2024 році місто втратило 2,5 мільярда гривень, у 2025 році — 2,7 мільярда гривень. У 2026 році очікувані втрати становлять ще близько 3 мільярдів гривень.

— Через вилучення «військового» ПДФО бюджет Миколаєва вже недоотримав значні кошти. Йдеться про суттєвий ресурс, який раніше залишався в розпорядженні громади й міг спрямовуватися на забезпечення потреб міста та його мешканців, — сказав Олександр Сєнкевич.

Скільки Миколаїв міг би отримати у 2027 році, якщо «військовий» ПДФО повернуть громадам, поки невідомо. За словами міського голови, конкретна сума залежатиме від майбутніх надходжень та того, яким буде Державний бюджет на наступний рік.

Повернути громадам «військовий» та «силовий» ПДФО Асоціація міст України запропонувала під час бюджетних консультацій із Міністерством фінансів 8 вересня. Вони проходили в межах підготовки Державного бюджету на 2027 рік.

Олександр Сєнкевич під час консультацій представляв позицію АМУ з цього питання. Він також наголосив, що держава має врахувати кошти, які місцеві бюджети вже втратили через вилучення ПДФО.

— Наша позиція чітка: якщо у громади забрали цей ресурс, держава має врахувати втрати місцевих бюджетів під час формування бюджету на 2027 рік, — зазначив він.

Скільки саме можуть компенсувати Миколаєву, наразі невідомо. За словами Олександра Сєнкевича, конкретної суми ще немає.

Водночас Асоціація міст України продовжуватиме наполягати на поверненні «військового» ПДФО громадам.

— Ми говоримо про необхідність компенсації громадам втрат, яких вони зазнали через вилучення військового ПДФО за попередні роки. Для громад це питання не лише додаткових доходів. Це питання фінансової спроможності міст виконувати свої повноваження, забезпечувати роботу міської інфраструктури та надавати необхідні послуги мешканцям, — сказав Олександр Сєнкевич.

Крім цього, серед пропозицій АМУ до Державного бюджету на 2027 рік — залишати у бюджетах громад 64% ПДФО, припинити вилучення реверсної дотації та збільшити підтримку громад, які найбільше постраждали від війни.

Що з військовим ПДФО?

Нагадаємо, з 2024 року «військовий» ПДФО вилучили з місцевих бюджетів до державного. Раніше 64% цих надходжень залишалося у громадах. За даними АМУ, із 77,3 мільярда гривень вилученого «військового» ПДФО на потреби військових на той момент було використано 32 мільярди гривень. Асоціація наголошувала, що громади мають отримувати достатній ресурс для виконання своїх повноважень та надання послуг мешканцям.

У 2025 році Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначав, що через вилучення «військового» ПДФО місто недоотримало у 2024 році 2,7 мільярда гривень. Через це першочергові видатки бюджету Миколаєва скоротили на 1,2 мільярда гривень.

Також під час підготовки Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонував зменшити частку ПДФО, яка залишається у громадах, із 64% до 60%. В Асоціації міст України тоді підрахували, що через це місцеві бюджети могли втратити ще 15,9 мільярда гривень.

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Про проблему з дефіцитом бюджету міська влада говорить ще з початку року.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про необхідність отримання з державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень. У травні міська рада повторно звернулася до Кабміну з проханням про додаткову дотацію — цього разу вже на 1,18 мільярда гривень.

Олександр Сєнкевич тоді пояснив, що повторне звернення пов’язане, зокрема, з відсутністю відповіді від Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

Вже в серпні 2026 року Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів та іншим центральним органам влади розглянути звернення Миколаєва щодо додаткової дотації та надати свої пропозиції.

Водночас 6 серпня Миколаївська міська рада знайшла майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Ці кошти з’явилися завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за січень-липень. За даними департаменту фінансів, виконання дохідної частини за сім місяців становило 110,6%.

Однак ці 44,95 мільйона гривень не вирішують загальної проблеми дефіциту. Гроші спрямують як 10% співфінансування державної програми встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві. Загальна вартість проєкту — близько 450 мільйонів гривень, з яких близько 400 мільйонів має надати держава. Котельні мають стати резервним джерелом тепла на випадок перебоїв із централізованим теплопостачанням.

Також міністр у справах ветеранів України та депутат Миколаївської міськради Віталій Кім повідомив, що Миколаїв досі не отримав рішення щодо додаткової дотації з державного бюджету у розмірі 1,18 мільярда гривень. Питання досі не можуть вирішити із Міністерством фінансів.