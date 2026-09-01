Кім про потребу бюджета Миколаєва в державній дотації: «Поки не можемо вирішити з мінфіном»

Віталій Кім заявив, що питання з Мінфіном щодо ₴1,18 млрд для Миколаєва досі не вирішили. Фото: архів МикВісті

Миколаїв досі не отримав рішення щодо додаткової дотації з державного бюджету у розмірі 1,18 мільярда гривень. Питання досі не можуть вирішити із Міністерством фінансів.

Про це заявив міністр у справах ветеранів України та депутат Миколаївської міськради Віталій Кім, після голосування депутатів за зміни до бюджету Миколаєва на 2026 рік, пишуть «МикВісті».

Під час сесії міськрада підтримала перерозподіл 783 млн грн. Це, зокрема, 357,7 млн грн перевиконання власних доходів бюджету та 408,4 млн грн міжбюджетних трансфертів із державного та обласного бюджетів.

Після голосування Віталій Кім зазначив, що навіть попри додаткові надходження місто залишається у складній фінансовій ситуації.

— Дуже важкий бюджет, насправді. Знаю питання про дефіцит для міста Миколаєва. Поки що не можемо це вирішити разом з Міністром фінансів. Дійсно важкі часи, і дякуючи платникам податків є допомога і області, і місту Миколаєву. Тому я бажаю вам правильно використовувати гроші в цьому році, — сказав Віталій Кім.

Йдеться про звернення Миколаївської міської ради до Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо додаткової дотації з державного бюджету.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зі свого боку також подякував великим платникам податків, які забезпечили додаткові надходження до міського бюджету.

— Ще раз хотів би подякувати нашим платникам податків, які вже другий рік поспіль рятують наш мізерний бюджет, — сказав Олександр Сєнкевич.

На що Миколаїв просить гроші

Миколаївська міська рада 6 серпня звернулася до Верховної Ради та Кабміну щодо надання додаткової дотації з державного бюджету. Місто просить 1,18 мільярда гривень для покриття дефіциту бюджету громади у 2026 році.

У зверненні зазначено, що додаткові кошти необхідні, зокрема, для:

виплати зарплат працівникам бюджетної сфери — 169,9 млн грн;

оплати комунальних послуг та енергоносіїв — 133,5 млн грн;

харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти — 65,8 млн грн;

компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян — 15,3 млн грн;

виплати грошової компенсації учням професійних закладів освіти — 9 млн грн;

вирішення проблем із питною водою та забезпечення безперебійної роботи системи теплопостачання — 784,5 млн грн.

У міськраді пояснюють потребу в додатковому фінансуванні зниженням доходів бюджету. Зокрема, через зміни бюджетного законодавства та вилучення податку на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців і працівників правоохоронних органів міський бюджет недоотримав у 2025 році 2,7 мільярда гривень а у 2026 році очікує недоотримати близько 3 мільярдів гривень.

Крім того, у зверненні зазначають, що скорочення діяльності великих платників податків та релокація підприємств до інших регіонів також зменшили доходи міського бюджету.

Міськрада наголошує, що додаткова фінансова підтримка потрібна для забезпечення роботи житлово-комунального господарства, соціальної та критичної інфраструктури, а також виконання державних соціальних гарантій.

Раніше Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів та іншим центральним органам влади розглянути звернення Миколаєва щодо додаткової дотації та надати свої пропозиції.