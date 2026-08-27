Кім забрав свою колишню радницю з Херсонської ОВА до Мінветеранів

Віталій Кім та його команда у Міністверстві ветеранів на IХ Міжнародному ветеранському форумі «Нова архітектура ветеранської політики»

Кабінет Міністрів України призначив Ольгу Малярчук заступницею Міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 26 серпня.

Зазначимо, що тривалий час Ольга Малярчук була заступницею начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, а до того з 2020 року працювала радницею начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

У нову команду, крім Ольги Малярчук, увійшли також радниці Вікторія Олійник та Нелі Яровенко, а також колишня голова патронатної служби Миколаївської ОВА Олександра Кукуруза.

Олександра Кукуруза, Ольга Малярчук та Нелі Яровенко. Фото: Мінветеранів

Ольга Малярчук родом із Миколаєва. До повномасштабного вторгнення вона очолювала Центр допомоги учасникам АТО при Миколаївській ОДА.

У 2020 році Малярчук стала радницею Віталія Кіма. У березні 2023 року Кабмін погодив її призначення заступницею начальника Херсонської ОВА.

За три дні до призначення вона виступила на ветеранському форумі у Києві, де говорила про особливості реалізації ветеранських програм у прифронтовому регіоні.