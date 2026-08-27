 Кім забрав свою колишню радницю з Херсонської ОВА до Мінветеранів

  • четвер

    27 серпня, 2026

  • 18.2°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 18.2° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 13:00, 27 серпня, 2026

Кім забрав свою колишню радницю з Херсонської ОВА до Мінветеранів

Віталій Кім та його команда у Міністверстві ветеранів на IХ Міжнародному ветеранському форумі «Нова архітектура ветеранської політики»Віталій Кім та його команда у Міністверстві ветеранів на IХ Міжнародному ветеранському форумі «Нова архітектура ветеранської політики»

Кабінет Міністрів України призначив Ольгу Малярчук заступницею Міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 26 серпня.

Зазначимо, що тривалий час Ольга Малярчук була заступницею начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, а до того з 2020 року працювала радницею начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

У нову команду, крім Ольги Малярчук, увійшли також радниці Вікторія Олійник та Нелі Яровенко, а також колишня голова патронатної служби Миколаївської ОВА Олександра Кукуруза.

Олександра Кукуруза, Ольга Малярчук та Нелі ЯровенкоОлександра Кукуруза, Ольга Малярчук та Нелі Яровенко. Фото: Мінветеранів

Ольга Малярчук родом із Миколаєва. До повномасштабного вторгнення вона очолювала Центр допомоги учасникам АТО при Миколаївській ОДА.

У 2020 році Малярчук стала радницею Віталія Кіма. У березні 2023 року Кабмін погодив її призначення заступницею начальника Херсонської ОВА.

За три дні до призначення вона виступила на ветеранському форумі у Києві, де говорила про особливості реалізації ветеранських програм у прифронтовому регіоні.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Віталій Кім

Сєнкевич впевнений, що спрацюється з Решетіловим в якості голови ОВА: «Нам нічого ділити»
В Офісі Президента хочуть, щоб Кім «навів лад» на Національному військовому меморіальному кладовищі
Кім розповів, як планують змінити підтримку ветеранів у 2026–2027 роках
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві хочуть тимчасово дозволити двосторонній рух на Спаській для соціального транспорту

Альона Коханчук
новини
Миколаївська міськрада має затвердити новий статут електротрансу, який передбачає наглядову раду

Юлія Лук’яненко
новини
Бюджет Миколаєва пропонують збільшити на ₴783 млн: понад 408 мільйонів — субвенції

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві обговорили створення мобільного ЦНАПу для віддалених районів міста

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві нові правила благоустрою дозволять штрафувати за перевищення шуму у місті

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Віталій Кім

Кім розповів, як планують змінити підтримку ветеранів у 2026–2027 роках
В Офісі Президента хочуть, щоб Кім «навів лад» на Національному військовому меморіальному кладовищі
Сєнкевич впевнений, що спрацюється з Решетіловим в якості голови ОВА: «Нам нічого ділити»

Миколаївська міськрада має затвердити новий статут електротрансу, який передбачає наглядову раду

У Миколаєві обговорили створення мобільного ЦНАПу для віддалених районів міста

2 години тому

У Миколаєві нові правила благоустрою дозволять штрафувати за перевищення шуму у місті

Головне сьогодні