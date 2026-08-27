Кім забрав свою колишню радницю з Херсонської ОВА до Мінветеранів
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Кабінет Міністрів України призначив Ольгу Малярчук заступницею Міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма.
Відповідне розпорядження уряд ухвалив 26 серпня.
Зазначимо, що тривалий час Ольга Малярчук була заступницею начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, а до того з 2020 року працювала радницею начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
У нову команду, крім Ольги Малярчук, увійшли також радниці Вікторія Олійник та Нелі Яровенко, а також колишня голова патронатної служби Миколаївської ОВА Олександра Кукуруза.
Ольга Малярчук родом із Миколаєва. До повномасштабного вторгнення вона очолювала Центр допомоги учасникам АТО при Миколаївській ОДА.
У 2020 році Малярчук стала радницею Віталія Кіма. У березні 2023 року Кабмін погодив її призначення заступницею начальника Херсонської ОВА.
За три дні до призначення вона виступила на ветеранському форумі у Києві, де говорила про особливості реалізації ветеранських програм у прифронтовому регіоні.
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