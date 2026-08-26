Віцепрем’єр Ченцов доручив Мінфіну розглянути прохання Миколаєва щодо ₴1,18 млрд додаткової дотації

Мінфін має розглянути звернення Миколаєва щодо 1,18 млрд грн додаткової дотації. Миколаївська міська рада, фото: Владислав Казьмін

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов доручив Мінфіну та низці інших відомств розглянути звернення Миколаївської міської ради щодо додаткової дотації з державного бюджету та надати пропозиції. Місто просить 1,18 мільярда гривень на забезпечення першочергових видатків у 2026 році.

Про це йдеться у відповіді Кабінету Міністрів на лист Миколаївської міської ради від 7 серпня. Документ є у розпорядженні редакції «МикВісті».

У документі зазначено, що звернення мають розглянути Міністерство фінансів, Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство відновлення, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики. Також до розгляду залучили Миколаївську обласну та військову адміністрації.

Віцепрем’єр доручив розглянути звернення та поінформувати про результати Миколаївську міську раду і Кабінет Міністрів. «У разі необхідності» відомства мають подати відповідні пропозиції у встановленому порядку.

Кабмін розгляне прохання Миколаєва про додаткові 1,18 млрд грн. Скриншот з документу

На що Миколаїв просить гроші

Миколаївська міська рада 6 серпня звернулася до Верховної Ради та Кабміну щодо надання додаткової дотації з державного бюджету. Місто просить 1,18 мільярда гривень для покриття дефіциту бюджету громади у 2026 році.

У зверненні зазначено, що додаткові кошти необхідні, зокрема, для:

виплати зарплат працівникам бюджетної сфери — 169,9 млн грн;

оплати комунальних послуг та енергоносіїв — 133,5 млн грн;

харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти — 65,8 млн грн;

компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян — 15,3 млн грн;

виплати грошової компенсації учням професійних закладів освіти — 9 млн грн;

вирішення проблем із питною водою та забезпечення безперебійної роботи системи теплопостачання — 784,5 млн грн.

У міськраді пояснюють потребу в додатковому фінансуванні зниженням доходів бюджету. Зокрема, через зміни бюджетного законодавства та вилучення податку на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців і працівників правоохоронних органів міський бюджет недоотримав у 2025 році 2,7 мільярда гривень а у 2026 році очікує недоотримати близько 3 мільярдів гривень.

Крім того, у зверненні зазначають, що скорочення діяльності великих платників податків та релокація підприємств до інших регіонів також зменшили доходи міського бюджету.

Міськрада наголошує, що додаткова фінансова підтримка потрібна для забезпечення роботи житлово-комунального господарства, соціальної та критичної інфраструктури, а також виконання державних соціальних гарантій.

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Про проблему з дефіцитом бюджету міська влада говорить ще з початку року.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про необхідність отримання з державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень. У травні міська рада повторно звернулася до Кабміну з проханням про додаткову дотацію.

6 серпня депутати знову підтримали звернення — цього разу вже на 1,18 мільярда гривень.

Олександр Сєнкевич тоді пояснив, що повторне звернення пов’язане, зокрема, з відсутністю відповіді від Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

Водночас 6 серпня Миколаївська міська рада знайшла майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Ці кошти з’явилися завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за січень-липень. За даними департаменту фінансів, виконання дохідної частини за сім місяців становило 110,6%.

Однак ці 44,95 мільйона гривень не вирішують загальної проблеми дефіциту.

Гроші спрямують як 10% співфінансування державної програми встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві. Загальна вартість проєкту — близько 450 мільйонів гривень, з яких близько 400 мільйонів має надати держава. Котельні мають стати резервним джерелом тепла на випадок перебоїв із централізованим теплопостачанням.

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Про проблему з дефіцитом бюджету міська влада говорить ще з початку року.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про необхідність отримання з державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень. У травні міська рада повторно звернулася до Кабміну з проханням про додаткову дотацію — цього разу вже на 1,18 мільярда гривень.

Олександр Сєнкевич тоді пояснив, що повторне звернення пов’язане, зокрема, з відсутністю відповіді від Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

Водночас 6 серпня Миколаївська міська рада знайшла майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Ці кошти з’явилися завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за січень-липень. За даними департаменту фінансів, виконання дохідної частини за сім місяців становило 110,6%.

Однак ці 44,95 мільйона гривень не вирішують загальної проблеми дефіциту. Гроші спрямують як 10% співфінансування державної програми встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві. Загальна вартість проєкту — близько 450 мільйонів гривень, з яких близько 400 мільйонів має надати держава. Котельні мають стати резервним джерелом тепла на випадок перебоїв із централізованим теплопостачанням.

Чому при цьому місто не витрачає частину запланованих коштів

На тлі дефіциту міського бюджету окремі підрозділи міськради водночас демонструють низьке виконання бюджету. Зокрема, станом на 1 серпня Управління капітального будівництва використало 22 мільйони гривень із 234,6 мільйона гривень, передбачених на рік. Це лише 9,5% бюджету управління — найнижчий показник серед структурних підрозділів міськради.

4 серпня Олександр Сєнкевич попросив заступника міського голови Сергія Коренєва, який координує роботу УКБ, прозвітувати про реалізацію інфраструктурних проєктів.

Сам мер пояснив низьке виконання бюджету тим, що місто відкладає оплату виконаних капітальних робіт через нестачу коштів. За його словами, роботи на окремих об’єктах виконані приблизно на 40%, однак місто поки не проводить відповідні платежі.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що Миколаїв може залишитися без грошей на частину першочергових видатків уже в листопаді-грудні, якщо місто не отримає додаткового фінансування з державного бюджету.