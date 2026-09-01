Бюджет Миколаєва перевиконали на 110%: левову частину додаткових надходжень дали нові платники, яких привів Кім

Бюджет Миколаєва перевиконали на 110%. Фото: архів «МикВісті»

Бюджет Миколаєва за сім місяців 2026 року перевиконали на 110,6% — місто отримало на 322 мільйони гривень більше, ніж планувалося. Левову частину додаткових надходжень забезпечили великі платники податків, які перереєструвалися у Миколаєві.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік, який розглянула бюджетна комісія міськради, 31 серпня, пишуть «МикВісті».

Під час розгляду змін до бюджету директорка департаменту фінансів міськради Віра Святелик повідомила, що загалом доходи бюджету Миколаєва на 2026 рік пропонують збільшити на 783,1 мільйонів гривень. Із них 357,7 мільйонів гривень — це додаткові власні доходи міста, ще 408,5 мільйонів гривень — міжбюджетні трансферти.

— В цьому рішенні є перевиконання дохідної частини по загальному фонду, від продажу, оренди майна по спеціальному фонду, молодіжне кредитування. І окрім того, в міжсесійний період надійшли субвенції з обласного та державного бюджетів, – сказала Віра Святелик.

Пояснювальна записка до проєкту змін до бюджету на 2026 рік. Скриншоти Пояснювальна записка до проєкту змін до бюджету на 2026 рік. Скриншоти

Найбільше додаткових надходжень очікують від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — його планують збільшити на 340,1 млн грн.

З цієї суми:

322,4 млн грн — надходження за результатами річного декларування доходів;

17,2 млн грн — ПДФО з інших доходів, крім заробітної плати;

430 тис. грн — податок із доходів спеціалістів резидента «Дія Сіті».

Ще 3 млн грн планують додати від податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Також дохідну частину збільшують за рахунок інших податків і платежів. Зокрема, місто очікує отримати додатково:

3,04 млн грн — від ліцензій на організацію та проведення азартних ігор;

1,815 млн грн — плати за встановлення земельного сервітуту та надання права користування земельними ділянками;

1 млн грн — орендної плати за комунальне майно;

4,2 млн грн — коштів за шкоду, заподіяну земельним ділянкам через їх самовільне зайняття;

4 млн грн — інших надходжень, зокрема плати за тимчасове користування місцями для зовнішньої реклами, повернення фінансування минулих років та інших платежів;

230 тис. грн — туристичного збору;

185 тис. грн — плати за надання адміністративних послуг;

87 тис. грн — рентної плати за користування надрами;

50,4 тис. грн — державного мита.

Також спеціальний фонд бюджету пропонують збільшити на 17 млн грн за рахунок відчуження комунального майна. Кошти мають направити на програму підтримки сил оборони

Окремо до бюджету надійшло 408 мільйонів гривень міжбюджетних трансфертів.

Серед них — 66,9 мільйонів гривень субвенції на облаштування безпечних умов та укриттів у закладах загальної середньої освіти, 57,5 мільйонів гривень на реконструкцію та капремонт їдалень закладів освіти, 11,5 мільйонів гривень освітньої субвенції, 5,7 мільйонів гривень на програму «Нова українська школа» та 9,3 мільйонів гривень на харчування учнів початкових класів.

Пояснювальна записка до проєкту змін до бюджету на 2026 рік. Скриншоти Пояснювальна записка до проєкту змін до бюджету на 2026 рік. Скриншоти

Що обговорили на бюджетній комісії

Під час засідання бюджетної комісії голова комісії, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Ферід Панченко звернув увагу на причини перевиконання бюджету та запитав у директорки департаменту фінансів Віри Святелик, чи пов’язано воно з реєстрацією у Миколаєві великих платників податків.

— Я правильно розумію, що це перевиконання бюджету значною мірою відбулося через те, що до міста зареєструвалися великі платники податків? – запитав Федір Панченко.

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Святелик підтвердила, що значну частину додаткових надходжень забезпечили саме такі платники.

За її словами, два великих платники податків перереєструвалися у місті у 2025 році, ще один — вже у 2026 році. Саме від них, за словами представниці фінансового управління, надійшла левова частина додаткових коштів.

— Два великих платники податків зареєструвалися у Миколаєві минулого року, ще один — уже цього року. Левова частина додаткових надходжень надійшла саме від них, – відповіла Віра Святелик.

Водночас на засіданні не уточнили, про які саме компанії йдеться.

Відомо, що одним із великих бізнесів, який у 2025 році зареєстрував свою фірму у Миколаєві, стала IT-компанія «Кілобайт1024», пов’язана зі співзасновником Monobank Олегом Гороховським. Сам Олег Гороховський пояснював, що компанію зареєстрували в Миколаєві через вимогу законодавства щодо податкової реєстрації за наявності офісу або працівників у регіоні. Чи є ця компанія серед трьох великих платників, у міськраді не уточнювали.

Федір Панченко подякував підприємцям, які перереєструвалися у Миколаєві та сплачують податки до бюджету громади.

— Я вважаю, що коли людина робить щось дуже добре, їй потрібно за це дякувати. Тож, по-перше, дякуємо платникам податків, які перереєструвалися у Миколаєві та підтримують нашу громаду. По-друге, дякую Віталію Кіму, який своєю харизмою організував цю роботу і зробив так, щоб підприємці реєструвалися в Миколаєві та почали сплачувати податки до нашої громади – сказава голова бюджетної комісії.

Він також зазначив, що ці надходження безпосередньо впливають на фінансування міста — зокрема, виплату зарплат педагогам та забезпечення харчування дітей у школах і дитсадках.

— На ці кошти будуть отримувати зарплатню наші вчителі, будуть наші діти їсти в дитячих садках, в школах. Так що це не якась там болтовня, а дуже-дуже важлива справа, яка дуже сильно впливає на стан бюджету, – сказв Федір Панченко.

За підсумками засідання бюджетна комісія одноголосно рекомендувала винести проєкт рішення про внесення змін до бюджету на розгляд сесії та підтримати його. «За» проголосували 9 членів комісії.

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Про проблему з дефіцитом бюджету міська влада говорить ще з початку року.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про необхідність отримання з державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень. У травні міська рада повторно звернулася до Кабміну з проханням про додаткову дотацію — цього разу вже на 1,18 мільярда гривень.

Олександр Сєнкевич тоді пояснив, що повторне звернення пов’язане, зокрема, з відсутністю відповіді від Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

Вже в сепні 2026 рокуВіцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов доручив Мінфіну та низці інших відомств розглянути звернення Миколаївської міської ради щодо додаткової дотації з державного бюджету та надати пропозиції. Місто просить 1,18 мільярда гривень на забезпечення першочергових видатків у 2026 році.

Водночас 6 серпня Миколаївська міська рада знайшла майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Ці кошти з’явилися завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за січень-липень. За даними департаменту фінансів, виконання дохідної частини за сім місяців становило 110,6%.

Однак ці 44,95 мільйона гривень не вирішують загальної проблеми дефіциту. Гроші спрямують як 10% співфінансування державної програми встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві. Загальна вартість проєкту — близько 450 мільйонів гривень, з яких близько 400 мільйонів має надати держава. Котельні мають стати резервним джерелом тепла на випадок перебоїв із централізованим теплопостачанням.

Чому при цьому місто не витрачає частину запланованих коштів

На тлі дефіциту міського бюджету окремі підрозділи міськради водночас демонструють низьке виконання бюджету. Зокрема, станом на 1 серпня Управління капітального будівництва використало 22 мільйони гривень із 234,6 мільйона гривень, передбачених на рік. Це лише 9,5% бюджету управління — найнижчий показник серед структурних підрозділів міськради.

4 серпня Олександр Сєнкевич попросив заступника міського голови Сергія Коренєва, який координує роботу УКБ, прозвітувати про реалізацію інфраструктурних проєктів.

Сам мер пояснив низьке виконання бюджету тим, що місто відкладає оплату виконаних капітальних робіт через нестачу коштів. За його словами, роботи на окремих об’єктах виконані приблизно на 40%, однак місто поки не проводить відповідні платежі.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що Миколаїв може залишитися без грошей на частину першочергових видатків уже в листопаді-грудні, якщо місто не отримає додаткового фінансування з державного бюджету.