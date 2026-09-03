Миколаївщині дадуть понад ₴751 млн субвенції на захист критичної інфраструктури

Миколаївщині виділили 751 млн грн на критичну інфраструктуру та тепло: куди підуть гроші. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська область отримає понад 751 мільйон гривень із державного бюджету на заходи зі стійкості регіону. Гроші спрямують на захист критичної інфраструктури, тепло- та водопостачання, а також розвиток генерації.

Відповідний розподіл Кабінет Міністрів затвердив постановою від 17 серпня, пишуть «МикВісті».

Рішення про розподіл коштів Кабмін ухвалив у межах програми реалізації комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Загалом уряд розподілив між регіонами та Агентством відновлення 35,2 мільярда гривень.

Для Миколаївщини передбачили 751,4 мільйона гривень.

Найбільші суми спрямують на:

381,3 млн грн — захист критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;

363,1 млн грн — забезпечення стабільного теплопостачання;

7 млн грн — розвиток розподіленої генерації електро- та теплової енергії.

Водночас частину витрат має покрити місцевий бюджет. Для Миколаївської області передбачене співфінансування не менше 10%.

Кошти мають допомогти регіону підготувати критичну інфраструктуру до можливих російських атак та забезпечити безперебійну роботу основних систем життєзабезпечення.

Що таке план стійкості

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Нагадаємо, що комплексні плани стійкості регіонів почали розробляти на початку 2026 року як підготовку областей до опалювального сезону 2026–2027 років та можливих атак на енергетичну й критичну інфраструктуру.

У лютому регіони, серед яких Миколаївщина, представили свої плани енергетичної стійкості. У них визначили конкретні об’єкти, які потребують захисту, технічні рішення, необхідне обладнання та вартість робіт.

Плани передбачають чотири основні напрямки: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, альтернативне електроживлення та децентралізацію теплопостачання.

Йдеться, зокрема, про захист об’єктів життєзабезпечення, встановлення додаткових джерел електро- та теплогенерації, резервне живлення, а також заходи, які мають допомогти містам і регіонам продовжувати роботу навіть у разі пошкодження централізованих систем через російські обстріли.

У березні Кабмін уже виділяв 12,85 млрд гривень на підготовку регіонів до наступного опалювального сезону. З цієї суми 280,7 млн гривень отримала Миколаївська область.

Водночас наприкінці серпня РНБО окремо розглянула стан виконання планів стійкості та попередила посадовців про персональну відповідальність за їхнє невиконання або несвоєчасне виконання.

Місцевій владі також доручили забезпечити резерв пального щонайменше на два тижні для безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення та підвищувати автономність багатоквартирних будинків, зокрема за допомогою резервних джерел живлення.