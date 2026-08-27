Бюджет Миколаєва пропонують збільшити на ₴783 млн: понад 408 мільйонів — субвенції

Бюджет Миколаєва за сім місяців перевиконали на 322 мільйони гривень. Фото: архів МикВісті

Доходи бюджету Миколаєва пропонують збільшити на 783,1 мільйона гривень. Із них 357,7 мільйона гривень — додаткові власні доходи міста, ще 17 мільйонів — кошти від продажу комунального майна. Ще 408,5 мільйона гривень місто має отримати з державного та інших місцевих бюджетів.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської громади на 2026 рік та у висновку департаменту фінансів про виконання бюджету станом на 1 серпня, пишуть «МикВісті».

За січень-липень 2026 року до загального фонду бюджету без урахування трансфертів надійшло 3,36 мільярда гривень. Це 110,6% від плану на цей період — фактичні надходження перевищили заплановані на 322 мільйони гривень.

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Окремо до спеціального фонду за сім місяців надійшло 44,3 мільйона гривень без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ. Це 180% від річного плану.

Зокрема, місто вже отримало на 17,6 мільйона гривень більше, ніж планувалося на весь рік, від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності.

Найбільше збільшення власних доходів очікують за рахунок податку на доходи фізичних осіб. План надходжень ПДФО пропонують збільшити на 340,1 мільйона гривень.

Із цієї суми 322,4 мільйона гривень очікують отримати за результатами річного декларування доходів. Ще 17,2 мільйона гривень мають надійти з інших доходів фізичних осіб, а 430 тисяч гривень — із доходів спеціалістів резидента «Дія Сіті».

Загалом власні доходи загального фонду планують збільшити на 357,7 мільйона гривень.

Додаткові надходження також очікують від податку на прибуток комунальних підприємств — 3 мільйони гривень, ліцензій на організацію азартних ігор — 3,04 мільйона, оренди комунального майна — 1 мільйон, земельних платежів та інших доходів.

Ще 17 мільйонів гривень до спеціального фонду планують додати за рахунок коштів від продажу комунального майна.

Водночас понад половина всієї суми збільшення бюджету — 408,5 мільйона гривень — це не власні доходи міста, а субвенції та дотації.

Серед основних трансфертів:

66,96 млн грн — на облаштування укриттів у закладах освіти;

57,54 млн грн — на придбання обладнання та модернізацію харчоблоків закладів освіти;

11,55 млн грн — додаткова освітня субвенція;

5,69 млн грн — на реалізацію програми «Нова українська школа»;

9,34 млн грн — на покращення якості гарячого харчування та харчування учнів початкових класів;

102,03 млн грн — додаткові дотації з місцевого бюджету;

65,77 млн грн — на харчування учнів закладів загальної середньої освіти;

83,01 млн грн — на виплату грошової компенсації за житло окремим категоріям ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

5,37 млн грн — на формування фондів житла для тимчасового та підтриманого проживання евакуйованих і внутрішньо переміщених осіб;

4,32 млн грн — на здійснення переданих видатків у сфері освіти.

Окремо у проєкті рішення пропонують збільшити резервний фонд бюджету з 50 до 100 мільйонів гривень.

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Про проблему з дефіцитом бюджету міська влада говорить ще з початку року.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про необхідність отримання з державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень. У травні міська рада повторно звернулася до Кабміну з проханням про додаткову дотацію — цього разу вже на 1,18 мільярда гривень.

Олександр Сєнкевич тоді пояснив, що повторне звернення пов’язане, зокрема, з відсутністю відповіді від Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

Вже в сепні 2026 рокуВіцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов доручив Мінфіну та низці інших відомств розглянути звернення Миколаївської міської ради щодо додаткової дотації з державного бюджету та надати пропозиції. Місто просить 1,18 мільярда гривень на забезпечення першочергових видатків у 2026 році.

Водночас 6 серпня Миколаївська міська рада знайшла майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Ці кошти з’явилися завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за січень-липень. За даними департаменту фінансів, виконання дохідної частини за сім місяців становило 110,6%.

Однак ці 44,95 мільйона гривень не вирішують загальної проблеми дефіциту. Гроші спрямують як 10% співфінансування державної програми встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві. Загальна вартість проєкту — близько 450 мільйонів гривень, з яких близько 400 мільйонів має надати держава. Котельні мають стати резервним джерелом тепла на випадок перебоїв із централізованим теплопостачанням.

Чому при цьому місто не витрачає частину запланованих коштів

На тлі дефіциту міського бюджету окремі підрозділи міськради водночас демонструють низьке виконання бюджету. Зокрема, станом на 1 серпня Управління капітального будівництва використало 22 мільйони гривень із 234,6 мільйона гривень, передбачених на рік. Це лише 9,5% бюджету управління — найнижчий показник серед структурних підрозділів міськради.

4 серпня Олександр Сєнкевич попросив заступника міського голови Сергія Коренєва, який координує роботу УКБ, прозвітувати про реалізацію інфраструктурних проєктів.

Сам мер пояснив низьке виконання бюджету тим, що місто відкладає оплату виконаних капітальних робіт через нестачу коштів. За його словами, роботи на окремих об’єктах виконані приблизно на 40%, однак місто поки не проводить відповідні платежі.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що Миколаїв може залишитися без грошей на частину першочергових видатків уже в листопаді-грудні, якщо місто не отримає додаткового фінансування з державного бюджету.