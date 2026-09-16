Колектор біля «Веламу» у Миколаєві вже 50 років залишається недобудованим, але його вже потрібно реконструювати

Колектор в Інгульському районі потрібно реконструювати. Ілюстративне фото МикВісті

Колектору в Інгульському районі біля фабрики «Велам» у Миколаєві вже понад 50 років. Хоч він не повністю добудований, деякі ділянки вже зруйновані. Наразі немає загрози підтоплень будинків, але є потреба реконструювати колектор.

Про це розповів директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко у програмі «Діалог» на ТРК «МАРТ».

За словами Віталія Шевченка, з колектором в Інгульському районі є проблема. Конструкцію обстежили з початку до кінця — до Інгулу. Але на ділянках, де побудували приватні будинки, техніка не може пройти.

— Є декілька ділянок, які були або недобудовані, або в якийсь час вони були поламані. І поламані в таких місцях, де наразі вже велика техніка зайти не може, тому що там є ділянки, які були забудовані приватним сектором, — сказав керівник ЕЛУ.

Як приклад він навів труби, які частково лежать в землі, а частково на землі, прикриті великою кількістю сміття від прибудинкових територій.

— Тобто це не 50 сантиметрів або метр, це приблизно 7-8 метрів глибини на деяких ділянках. І для того, щоб його тепер перебудувати, потрібно заганяти велику техніку, розривати ту ділянку, яка була насипана саме сміттям, і ту конструктивну недобудову приводити до ладу для того, щоб вона працювала, — розповів Віталій Шевченко.

Як він зазначив, колектором ніхто не займався з початку його укладання у 70-х роках минулого століття.

— Тобто з 70-х років його як не добудували, кинули, він так і стоїть. І частково він вже був зруйнований з часом, а частково просто недобудований. Більш-менш цілий на ділянці від Херсонського шосе саме до кінця автокооперативу. Після цього там просто катастрофа, — зазначив керівник ЕЛУ.

Директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко. Скриншот з ефіру ТРК «МАРТ»

Віталій Шевченко зауважив, що підприємство як утримувач колекторів запропонував варіанти на нарадах з департаментом міського господарства (ЖКГ — прим.), адміністрацією району та жителями. Але ці варіанти передбачають капітальне будівництво.

— Це капітальне будівництво і цим повинен займатися департамент ЖКХ як замовник. Тобто це повинно бути проєктування, потім будування, а потім здача в експлуатацію і переведення до нас як до балансоутримувача. Тому що наразі та техніка, яка є у нас, вона не дозволяє нам конструктивно побудувати такі великі колектори, — повідомив Віталій Шевченко.

За його словами, після нарад департаментом міського господарства звернулися до проєктантів. Але поки це питання не просувається, оскільки потрібні гроші на проєктування та роботи. Разом з тим, Віталій Шевченко вважає, що загрози затоплення будинків зараз немає.

— Але вважати, що там є така проблема, яка може підтопити ці будинки, наразі я її не бачу, тому що цьому колектору вже приблизно 50 з гаком років і за 50 років там ще нікого не затопило. Якщо відбуваються підтоплення, наприклад, тих садибних ділянок, які були або самочинно забудовані або в якісь роки були винесені за зону самої ділянки дозволеної забудови. Тому наразі я не бачу там катастрофи, але робити це треба, тому що, по-перше, це екологія, по-друге, це чистота в нашому місті і на дорогах, і на ділянках, з яких колектор збирає воду, — сказав директор ЕЛУ.



Нагадаємо, у Миколаєві також розчищають колектор по вул. Індустріальній, який не обслуговували близько 40 років. Роботи передбачають повне відкриття каналу та поступове очищення від мулу й бруду.

Крім того, торік комунальники вичистили близько 108 тонн сміття зі зливного колектора на пр. Центральному в районі «Дормашина». Це місце залишається одним з найпроблемніших у місті.

Зокрема, наприкінці травня після сильної зливи затопило кілька вулиць, але найбільше підтоплення зафіксували в районі зупинки «Дормашина» біля супермаркету АТБ. Там вода затопила проїжджу частину та близько 20 припаркованих автомобілів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та керівник КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко провели з журналістами інспекцію головного дощового колектора №4 в районі «Дормашини».